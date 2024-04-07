عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة حتى الثلاثاء

يكون الطقس اليوم الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع هطول زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر لفترة قصيرة في شمال المملكة مع احتمال ضعيف أن تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



ويكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء يتوقع ان تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والأخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون في ساعات متاخرة من الليل غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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اما الثلاثاء، يشتد تاثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بمشيئة الله الأمطار بين الحين والأخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها حاجز 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئيا الى غائمة بوجه عام مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 4, وفي مناطق البادية 26 - 10 وفي مناطق السهول 20 - 9, وفي الأغوار الشمالية 28 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 15، وفي البحر الميت 39 - 14، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.