عدم توافر مواصلات لائقة أحد أبرز أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل

هبة العيساوي

أكدت دراسة ضمن مشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، أن عدم توافر متطلبات بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، وانعدام المواصلات اللائقة والمنتظمة، من أهم أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل.

اضافة اعلان



وأضافت الدراسة التي أطلقها أمس، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال، أن من الأسباب الأخرى التي تؤدي لانسحاب المرأة من سوق العمل، عدم وجود حضانات لأطفال العاملات في غالبية أماكن العمل، مع ارتفاع أقساط الحضانات الخاصة، ناهيك عن انخفاض الأجور، والفجوة في الأجور بين الذكور والإناث، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات فرص العمل.



وإلى جانب تركز النساء بالعمل في قطاعي التعليم والصحة، ما يسمى بالعزل المهني، فما يزال التوجه لدخول الإناث لسوق العمل، دون المستوى المطلوب، برغم محاولات الحكومة الأردنية تقديم دعم للمرأة العاملة عبر إقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي لقرارات تسهم بانخراط المرأة في سوق العمل، بتقديم دعم مادي لهن في حال وضع الطفل في أحد دور الرعاية. وأكدت الدراسة، أن المواصلات العامة تعد من المعوقات الأساسية لمشاركة النساء الاقتصادية، وبرغم أن النساء يشكلن شريحة أساسية من مستخدمي المواصلات العامة، فإنهن يواجهن حواجز خلال تنقلهن في الفضاء العام، خصوصا أثناء التنقل من وإلى أماكن العمل.

اقرأ المزيد :

الراتب وبيئة العمل يخفضان مشاركة المرأة بالوظائف



