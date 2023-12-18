الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدم حضور وزراء يحول دون استكمال جلسة النواب الرقابية

جانب من جلسة النواب أمس - (من المصدر)
جانب من جلسة النواب أمس - (من المصدر)
اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الجلسة النيابية الرقابية، بعد أقل من 55 دقيقة من بدايتها بعد مناقشة سؤال واحد من اصل 11 سؤال وردت على جدول الأعمال بسبب عدم وجود الوزراء المعنيين بالإجابة على الأسئلة النيابية، حيث لم يقتنع الصفدي بتبرير الحكومة للغياب.اضافة اعلان

وقال الصفدي "ما الذي يمنع وزراء ومدراء عامين لديهم أسئلة نيابية من حضور الجلسات تحت القبة والرد على أسئلة النواب (...) هل لديهم مهام أهم من حضور الجلسات النيابية.

 وكان رئيس مجلس النواب والكتل النيابة قد أثنى في افتتاح الجلسة، على جهود قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل التي تخوض أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية، منذ ساعات فجر اليوم وهي في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية.

 وأضاف الصفدي في بداية الجلسة بحضور عدد من الوزراء، إننا نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ووقوفنا أيضاً مع كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة.

وطالب الصفدي والنواب بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن، وليحمي المولى زنود الحق الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن تراب المملكة.

فيما أكدت الكتل النيابية، أن قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل تخوض أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية، فمنذ ساعات فجر اليوم وهي في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية.

وطالب ممثلو الكتل النيابية بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معبرين عن رفضهم لسياسة التهجير القسري لأبناء القطاع، منتقدين ازدواجية المعايير لدى الغرب في التعامل مع قضية فلسطين.

وأشاد نواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن أهل غزة ووقف العدوان، مثمنين ما قامت به سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله في مرافقة نسور سلاح الجو الملكي أثناء قيامهم بإغاثة أبناء القطاع من خلال الجو، مشيدين بالمستشفى الميداني العسكري الأردني بقطاع غزة وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة،. 

وأكد نواب أن الشعب الأردني يقف مع الأهل في قطاع غزة، والصفة الغربية، معتبرين أان ما يحدث في غزة إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.

وفي الجلسة نعى رئيس المجلس أمير الكويت وقال "إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".

وأضاف الصفدي "باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي  ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وادعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

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