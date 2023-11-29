الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عربيات: توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن

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مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات
قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة قامت بحملات إعلانية وترويجية ساهمت بجذب العديد من السياح الأجانب من دول الخليج، وأوروبا، وآسيا، بنسبة 80 بالمئة زيادة عن العام الماضي.اضافة اعلان
وكشف عربيات عن توجه الهيئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن، من خلال انتقاء السياح بناءً على اهتمامات السائح وحاجاته.
وتابع عربيات أن الهيئة استهدفت عددا أكبر من هذا العدد عبر دعمها للقطاع السياحي، من خلال طيران منخفض التكاليف، والطيران العارض، والحملات التسويقية والترويجية، متوقعا أن يكون المردود الإجمالي من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية العام من القطاع السياحي، ما نسبته 14,6 بالمئة.
وأشار عربيات إلى أن أهداف الهيئة للعام الحالي، تمثلت بزيادة نسبة أعداد السياح، وزيادة الدخل السياحي، وزيادة نسب الإشغال في الفنادق، وزيادة مدة إقامة السائح من خلال إقامة المعارض في العديد من الدول، واستهداف مباشر للعديد من السياح في دول الخارج.
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