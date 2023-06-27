الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

خطبة عرفة ستبث بـ 20 لغة عالمية، أبرزها الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية والإسبانية والبرتغالية والأمهرية

"عرفات".. جبل الرحمة والركن الأعظم في الحج

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حجاج لبيت الله الحرام

من فاته حضور "عرفة" أو "عرفات" فاته الحج، إذ يعد ركنه الأعظم وعليه تتنزل رحمات المغفرة، وبه كانت أعظم خطبة جامعة حددت عددا من معالم الدين الإسلامي.اضافة اعلان
والثلاثاء، يجتمع بمشعر عرفات ضيوف الرحمن في ثاني أيام الحج الستة، حيث يتقاطرون إليه في زمان واحد، "لا فرق بينهم بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى" طالبين المغفرة والرحمة.
** مكان عظيم ومكانة أعظم
ويعرف عرفة أو عرفات مسمى واحدا عند أكثر أهل العلم للمشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، على نحو 33 كيلو مترا مربعا، يتجمع فيه عادة أكثر من مليوني حاج.
و"عرفة" عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بـ"جبل الرحمة" الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، يمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة.
ويقع عرفات على الطريق بين مدينتي مكة المكرمة والطائف على بعد 10 كيلومترات من مشعر "منى" الذى يقضى فيه الحجاج يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة.
ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع الشهيرة، كما يحرص فيه حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى طمعا في الرحمة والمغفرة.
وفي يوم عرفة، ينتظر الحجاج أن يشهدوا "أفضل يوم عند الله"، حيث "لم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة"، وفق الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك.
ويضاف إلى ذلك الحديث الأبرز، حيث "ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي".
** تاريخ مقدس
وشهد عرفة نزول آية من القرآن الكريم على رسول الله وهي قوله تعال: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" (المائدة-3).
ويوجد في عرفة مسجد نَمِرة (بني في القرن الثاني الهجري) الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وتحرك منه إلى مزدلفة.
وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين أن خطبة عرفة لهذا العام ستبث بعشرين لغة عالمية، أبرزها التركية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والإسبانية والبرتغالية والأمهرية وغيرها، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وتستهدف رئاسة شؤون الحرمين إيصال خطبة يوم عرفة إلى أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة "منارة الحرمين" (رسمية).
وفي عرفات أيضا يقع مسجد الصخرات، أسفل جبل الرحمة عـلى يمين الصاعد إليه، يحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار وقف عندها رسول الله الإسلام في عرفة وهو على ناقته.
ويمضى "يوم عرفة"، والعالم يتابع هذا المنظر الفريد عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز، لحجاج أتوا من كل فج عميق بزيهم الأبيض، مرددين تلبية واحدة "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك".-(الأناضول)
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