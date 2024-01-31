الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات آلاف رؤوس الماشية عالقة بسبب هجمات البحر الأحمر.. هل يتأثر الأردن؟

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أغنام أسترالية (أرشيفية)

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن مصير عشرات آلاف رؤوس الماشية في طريقها إلى الشرق الأوسط، بات مجهولًا بعد تخوف سفن تنقلها من عبور البحر الأحمر خشية تعرضها لهجمات من الحوثيين.
وكان الحوثيون قرروا منع أي سفينة من عبور البحر الأحمر إذا كانت إسرائيلية أو متجهة إلى دولة الاحتلال.

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لكن هذا القرار دفع الكثير من شركات النقل إلى تجنب عبور الممر البحري والاستعاضة عنه برأس الرجاء الصالح ما رفع أجور النقل بشكل كبير.
وبحسب تقارير صحفية فإن إحدى هذه السفن باتت حمولتها والتي تقدر بـ 16 ألف رأس من الأغنام والمواشي في مصير مجهول، موضحة أنها عالقة 

منذ عدة أشهر كونها تخشى التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط.
ووفق تقارير أخرى، فإن وجهة السفينة المذكورة إلى "ميناء إيلات".
ويخشى أن تصاب هذه الأغنام بالأمراض نتيجة طول فترة مكوثها في البحر أو يتم تحويل وجهتها إلى أماكن أخرى.
وقامت "الغد" بالتأكد من عدم وجود أي بواخر تحمل أغنامًا متجهة إلى الأردن عبر البحر الأحمر، فتبين أنه المملكة لا تستورد الأغنام الحية من أستراليا ولا حتى نيوزيلندا.
هذا ما أكده رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، ردًا عل استفسارات "الغد"، مشيرا إلى أن الأغنام الحية فقط تستورد من رومانيا.
وأضاف مطمئنا الأردنيين: "أما ما يستورد من أستراليا ونيوزيلندا فيصل المملكة مجمدًا عبر الطائرات ولا نستورد الأغنام الحية من تلك الدول بحرَا".

هذا وتستورد العديد من دول الخليج الأغنام الحية من أستراليا ونيوزيلندا، وخصوصًا أن حجم الواردات من تلك الدول مرتفعة حاليًا لأنها تأتي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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