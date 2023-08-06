عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين.يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف.-(بترا)