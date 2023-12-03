الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عشيرتا الدعجة والعجارمة تنعيان الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة

تعزية
تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم 
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم 
تنعى عشائر الدعجة عامة وأبو جاموس خاصة والعجارمة عامة والمرعي خاصة، بقلوب مؤمنه بقضاء اللهاضافة اعلان
وفاة المربية الفاضلة الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة أرملة المرحوم منصور حمد فلاح أبو جاموس ووالدة كل من أيمن (أبو منصور) ومحمد أمين (أبو زيد) ومأمون (أبو عائشة) ومعتصم (أبو علي) والفاضلات أسماء(أم محمد) وأمل (أم صالح) وأمال (أم فيصل).
وكريمة المرحوم الشيخ محمد هليل وشقيقة الدكتور أحمد هليل والدكتور حسن.
 وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مقبرة ماركا بعد صلاة ظهر الأثنين الموافق٢٠٢٣/١٢/٤ من مسجد ماركا القديم.

 تقبل التعازى للرجال والنساء في جمعية خليل الرحمن -شارع محمد الجعبري الموازي لشارع المدينة المنورة.، وسيكون العزاء لليوم الثاني والثالث من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءاً .

إنا لله وإنا إليه راجعون
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