عطاءات لإنشاء 6 مدارس في عمان والزرقاء وإربد

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وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إنه تم إحالة 4 عطاءات لإنشاء 6 مدارس دامجة في 3 محافظات لخدمة عملية التعليم من خلال توفير البنى التحتية المدرسية الموضوعة على أسس تربوية.وأضاف خليفات في تصريح، إن المدارس صممت وفق أحدث المواصفات الهندسية والمتطلبات والمعايير التربوية في المملكة، حيث ستوفر أفضل الخدمات لجميع أطراف العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومجتمع محلي.وأشار خليفات إلى إحالة عطاءين لإنشاء مدرستي حي الذهيبة الثانوية المختلطة، والحزام الثانوية المختلطة في محافظة العاصمة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، وإحالة عطاء لإنشاء مدرستي صفد الثانوية المختلطة، وجعفر الطيار الثانوية المختلطة في محافظة الزرقاء بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار، وإحالة عطاء إنشاء مدرستي الحسن بن الهيثم، وجميلة بوعزة الثانوية المختلطة في محافظة إربد بقيمة إجمالية نحو 9 ملايين دينار.واعتبر خليفات أن الارتقاء بالتعليم، من الأولويات الوطنية لتحقيق التطور والنهضة الشاملة، مشيرا الى أن من شأن إنشاء هذه المدارس استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة نتيجة النمو السكاني، ما يسهم في تحسين جودة المدارس ووظيفتها لتعزيز عِلاقة الطلبة بمكان تعلمهم.وأشاد خليفات بجهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في دعم قطاع التعليم، مؤكدًا أن قطاع التعليم مسؤولية وطنية مشتركة، لما له من أثر على التنمية البشرية.