الخميس 13 تموز 2023
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عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من تمّوز الجاري 2023 ميلاديّة، الموافق للأوَّل من محرَّم لسنة 1445 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة .اضافة اعلان
 
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

وإحياءً لهذه المناسبة، أكَّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطاءها حقها، وإظهارها بما يليق بها.
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