الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية

على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية
على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية
صدام المشاقبة- منذ عام ١٩٧٩ كتب مركز البنيات للتربية الخاصة الكثير من قصص النجاح، أبطالها آمنوا بقدراتهم يوم كفر بها الكثيرون، حيث يعمل المركز على تمكين ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة وإيصالهم إلى أعلى درجات الاستقلالية الاجتماعية والمهنية وتهيئتهم للانخراط والإندماج في سوق العمل من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية إيجابية.اضافة اعلان

يسرد لنا أحد أبطال تلك قصص تفاصيل حكايته، واسمه "احمد خليفة"، الذي يعمل مُساعدًا لأمين المستودعات في مركز البنيات للتربية الخاصة بعد أن انضم إليه في عام 1998 باعتباره طالبًا بقسم روضة الأطفال.

وتابع خليفة انه انتقل إلى قسم المدرسة في المركز لتعلم القراءة والكتابة، ثم تأهل من المدرسة إلى قسم التدريب المهني، قبل العمل في المركز كموظف لمساعد أمين المستودعات، حيث أقوم بالمحافظة على محتويات المستودع وبترتيبها، بالإضافة إلى المحافظة على المنتجات المعروضة.

يشيد أحْمَد بالدور الذين يبذله المدربون والمدرسون في المركز، ومؤكدًا على أن نجاحه يأتي بخلق علاقة إيجابية بين الطلبة والموظفين.

حكاية أحمد خليفة ما هي إلا واحدة من بين آلاف الحكايات التي تؤكد أن ثمة على هذه الأرض طموحات لا تتوقف، وللحياة نبض مستمر، طالما وجد المتطلبات البيئية والترتيبات التيسيرية،  حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مليون و200 ألف نسمة، ما نسبته 11% من مجموع السكان وفقًا للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تعدّى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سن التعليم 400 ألفا، وبيّن المجلس أن عدد الطلاب على مقاعد الدراسة من هذه الفئة تجاوز 23 ألفا من مجموع عدد طلاب المدارس، ما نسبته 5% من عدد الطلاب.

تأتي هذه القصص في ظل وجود منظومة من القوانين التي تحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، و قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956، قانون التربية والتعليم لسنة 1994، بالإضافة لقانون العمل، و قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017: لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة.



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1675312425

مؤسسة الضمان تنشر تقرير إصابات العمل لعام 2022

منذ 37 دقيقة
dd09b1ec-5466-4691-8a1a-4db7d8d7f015

جلسة في "السياسة والمجتمع" اليوم حول "الضفة الغربية والحرب على غزة"

منذ 54 دقيقة
WhatsApp Image 2024-01-29 at 10.14.14 AM (1)

مروة.. لاجئة سورية في الأردن تكابد صعوبة الحياة وتكسر الأحلام

منذ1 ساعة
02c93b3e-4bbc-4e43-869d-7b0788a95b81

إليكم ما حملته 6 أيام من الأمطار على الأردن

منذ19 ساعة
منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة

منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة

منذ24 ساعة
1706363588995

الصفدي وبيربوك: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

27 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 