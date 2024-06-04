"عمان الأهلية" تتصدر الجامعات الأردنية الخاصة وتحرز قفزة نوعية في تصنيف QS العالمي لسنة 2025

حافظت جامعة عمان الأهلية على صدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وحققت قفزة نوعية بتقدّمها 40 مرتبة ضمن الفئة 801 / 850 عالميا في تصنيف QS العالمي 2025، كما حافظت على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

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لتؤكد الجامعة بهذا الانجازاللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي.



ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للرؤية الاستراتيجية للجامعة وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار.



وبفضل هذا التفوق، تواصل جامعة عمان الأهلية رسم مستقبل مشرق للتعليم العالي في الأردن، وترسيخ مكانتها كرمز للريادة والتميز على الساحة العالمية.

هذا وقد أُعلنت النتائج الرسمية بمؤتمر QS الذي عقد في واشنطن حيث مثل الجامعة بالمؤتمر أ. د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية.