السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمومية الممرضين تقر التقرير الإداري والمالي للعام 2023

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جانب من اجتماع الهيئة العامة

صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين على التقرير الإداري والمالي للنقابة للعام 2023 خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته برئاسة نقيب الممرضين خالد ربابعة وحضور أعضاء مجلس النقابة.

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وقال نقيب الممرضين إن النقابة ستجري دراسة اكتوارية لواقع صندوق التقاعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها صناديق التقاعد النقابية.


واضاف أن قيمة الرواتب التقاعدية لم تكن تتجاوز ال 20 الف دينار شهريا في العام 2018 والان وصلت إلى 90 الف دينار شهريا.


وأشار أن النقابة كانت تعاني من ديون تقدر ب 4 مليون دينار والان لديها موجودات مالية في البنوك تصل إلى 13 مليون دينار وتدر دخلا يقدر ب 700 الف دينار.


ودعا الممرضين إلى تسديد التزاماتهم المالية للنقابة بواقع 20 دينارا سنويا، ولفت ان 8 الاف ممرض فقط مسددين التزاماتهم للنقابة من اصل نحو 44 الف ممرضا وممرضة وقابلة قانونية.


ولفت ربابعة  أنه في العام 2026 لن يتم تجديد مزاولة المهنة الا للمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة، وان النقابة تسعى لزيادة إيراداتها النقابة وتقليص النفقات لكي تتمكن النقابة من القيام بواجبها.


وتطرق إلى الجهود التي بذلتها النقابة لتحسين أوضاع منتسبيها في القطاع العام والخاص، واكد أن 


العاملين في القطاع العام سيلمسون تحسنا في قيمة حوافزهم خلال دورات الحوافز القادمة، وان الحوافز ارتفعت منذ عام 2018 بنسبة 40% والعلاوات بنسبة90%.


وقال ربابعة أن مجلس النقابة حققت جزء من المطالب والطموحات ويسعى لتحقيق ماتبقى منها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على الهيئة العامة في مختلف القطاعات الطبية العامة والخاصة، كونهم يستحقون الافضل لما يقدموه من دور انساني كبير.


واكد أن النقابة حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، وأنها تابعت القضايا الوطنية في فلسطين وسوريا.


وبين أن النقابة بصدد اعداد مختبر محاكاة في مقر عمان وسيكون الاول من نوعه في المملكة، يخدم الزملاء ويوفر لهم فرص تدريب تؤهلهم لسوق العمل في مجال النسائية والتوليد والأطفال وغيرها وسيعقد دورات متخصصة تدر دخلا على النقابة.


ولفت ان النقابة لجأت إلى تقليص الفروع، وسيكون هناك مقرات رئيسية في الوسط والشمال والجنوب، أنه تم إنشاء مقر في اربد للشمال وترتيب أمور مقر النقابة في عمان.


واوضح ان النقابة قامت بتسليم ديوان الخدمة المدنية المسار الوظيفي والرتب الوظيفية بانتظار انعكاسها على علاوة الممرضين.

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