عوض: رسالة "منتدى المخاطر" تهدف إلى نشر وتوعية المؤسسات بأهميته

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عمان -الغد - عقد منتدى خبراء إدارة المخاطر اجتماع هيئة عامة عادي برئاسة الدكتور مروان عوض رئيس المنتدى، حيث تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمنتدى .وقال عوض: "إن رسالة المنتدى تهدف إلى نشر وتوعية المؤسسات والفعاليات الاقتصادية بإدارة المخاطر وأطر الحكومة الرشيدة بأفضل الممارسات الدولية وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها بشكل فعال". وقدم عوض شكره للإدارة التنفيذية للمنتدى على جهودها في تحقيق رسالة وأهداف المنتدى.من جانبه، أكد شاهر سليمان المدير التنفيذي للمنتدى أهمية رسالة المنتدى، وهو مؤسسة غير ربحية، في خدمة مؤسسات الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة، واستعرض إنجازات المنتدى خلال الفترة السابقة والتي منها، تعديل النظام الأساسي للمنتدى بالشكل الذي يساعده على تحقيق أهدافه. وأشار سليمان إلى الندوات التي تم عقدها في مختلف المجالات التي تهم القطاعات الاقتصادية كافة وخصوصا المالية منها والتي تعتبر من مواضيع الساعة. وتطرق سليمان إلى خطة المنتدى للعام 2024 موضحا أنها خطة طموحة لتحقيق أهداف المنتدى بشكل كفؤ وفعال، وأنه سوف يتم التعاون مع الفعاليات الاقتصادية والسلطات الرقابية والمنتديات والجهات الدولية الأخرى بهذا الخصوص.ونوه، إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تطبق في القطاع العام كما هي مطبقة في القطاع الخاص.وفي نهاية الاجتماع اتخذت الهيئة العامة العادية جملة من القرارات من ضمنها: إقرار البيانات المالية لعام 2022، وإعادة انتخاب المجموعة المهنية العربية RSM لتدقيق البيانات المالية للعام 2023، والموافقة على خطة المنتدى للعام 2024.