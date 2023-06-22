الخميس 22 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

عوض: رسالة "منتدى المخاطر" تهدف إلى نشر وتوعية المؤسسات بأهميته

348248345_734334521761169_5628844920733593526_n
منتدى خبراء إدارة المخاطر
عمان -الغد - عقد منتدى خبراء إدارة المخاطر اجتماع هيئة عامة عادي برئاسة الدكتور مروان عوض رئيس المنتدى، حيث تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمنتدى .اضافة اعلان
وقال عوض: "إن رسالة المنتدى تهدف إلى نشر وتوعية المؤسسات والفعاليات الاقتصادية بإدارة المخاطر وأطر الحكومة الرشيدة بأفضل الممارسات الدولية وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها بشكل فعال". وقدم عوض شكره للإدارة التنفيذية للمنتدى على جهودها في تحقيق رسالة وأهداف المنتدى.
من جانبه، أكد شاهر سليمان المدير التنفيذي للمنتدى أهمية رسالة المنتدى، وهو مؤسسة غير ربحية، في خدمة مؤسسات الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة، واستعرض إنجازات المنتدى خلال الفترة السابقة والتي منها، تعديل النظام الأساسي للمنتدى بالشكل الذي يساعده على تحقيق أهدافه. وأشار سليمان إلى الندوات التي تم عقدها في مختلف المجالات التي تهم القطاعات الاقتصادية كافة وخصوصا المالية منها والتي تعتبر من مواضيع الساعة. وتطرق سليمان إلى خطة المنتدى للعام 2024 موضحا أنها خطة طموحة لتحقيق أهداف المنتدى بشكل كفؤ وفعال، وأنه سوف يتم التعاون مع الفعاليات الاقتصادية والسلطات الرقابية والمنتديات والجهات الدولية الأخرى بهذا الخصوص.
ونوه، إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تطبق في القطاع العام كما هي مطبقة في القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع اتخذت الهيئة العامة العادية جملة من القرارات من ضمنها: إقرار البيانات المالية لعام 2022، وإعادة انتخاب المجموعة المهنية العربية RSM لتدقيق البيانات المالية للعام 2023، والموافقة على خطة المنتدى للعام 2024.
كلية الزرقاء الجامعية تقيم معرضها السنوي للأزياء

كلية الزرقاء الجامعية تقيم معرضها السنوي للأزياء 20 حزيران 2023

مبنى أمانة عمان

الأمانة تقيم غدا حفلا لإحياء الموروث الموسيقي الأردني القديم 20 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-20 at 11.28.05 AM (1)

الرزاز يدير ورشة حول صنع السياسات وتحديات الإصلاح المؤسسي في الأردن- (صور) 20 حزيران 2023

suicide_jumper_report

العثور على جثة عشريني في عمان 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أيوب أبوغريقانة

بروباغاندا الضعفاء ومنصات التواصل الاجتماعي

19 حزيران 2023
تحطم زجاج سيارة بسبب البرَد

الأرصاد توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها اليوم

29 أيار 2023
العلم الأردني -(الغد)

اعلام الوطن تزدان على التقاطعات والشوارع الرئيسية بمناسبة زفاف ولي العهد

28 أيار 2023
646f77ef89b58

رائد فضاء ينشر صورة جوية لعمّان

26 أيار 2023
اقرأ أيضا
ضبط بئر مخالفة واعتداءات على نبع في وادي السير

ضبط بئر مخالفة واعتداءات على نبع في وادي السير

منذ 23 دقيقة
WhatsApp Image 2023-06-21 at 3.37.20 PM

عيادات: علينا إنتاج عقد اجتماعي جديد بالعالم العربي.. ونجاح فكرة النهضة يحتاج لجهود جماعية

منذ23 ساعة
2019 محكوم بالإعدام لم ينفذ عليهم الحكم حتى الآن

2019 محكوما بالإعدام لم ينفذ عليهم الحكم حتى الآن

21 حزيران 2023
395212_1_1605426418

"مكاتب الاستقدام": إبعاد 20 الف عاملة منزل استنادا لإشارة block

21 حزيران 2023
السفيرة البريطانية تزور مشاريع تمولها المملكة المتحدة لدعم الشباب والنساء واللاجئين

السفيرة البريطانية تزور مشاريع تمولها المملكة المتحدة لدعم الشباب والنساء واللاجئين

20 حزيران 2023
انعقاد الاجتماع الأوّل لمجلس شراكة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاصّ

انعقاد الاجتماع الأوّل لمجلس شراكة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاصّ

20 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

هذه هي نتيجة "الإعسار"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاقتصاد الدائري: المعنى والأهمية وفرص التطبيق في الأردن

رعد التل |اليوم

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ19 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 