غرس الظلم وحصد براكين الغضب

د. مصون شقير

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بالمنطق المجرد للاستطاعة فإن الكيان المحتل يستطيع الاستمرار في ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية والقدس والمجازر في قطاع غزة، وإدارة ظهره للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بالتوقف عن ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية في غزة، وكذلك للجهود المبذولة من أجل الوصول إلى هدن إنسانية يتم أثناءها تمرير المساعدات الإنسانية وإجراء تبادل للأسرى وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يستطيع التصريح وبشكل مستمر عن رفضه المطلق لإقامة دولة فلسطينية.وبالمنطق المجرد للاستطاعة فإن أميركا أيضا تستطيع الاستمرار في دعم الكيان الغاصب في ارتكاب كل جرائمه الوحشية والاستمرار في تزويده بالأسلحة والذخائر، ولعب دور مزدوج بالقول في الجهر بأن نتنياهو هو المُصر على تنفيذ عملية عسكرية في رفح خلافا لإرادتها بينما تهمس سراً في إذنه بأنه لا مانع لديها من القيام بكل ما يلزم من أجل القضاء على المقاومة حتى لو كانت كل من الإبادة والتهجير ثمناً لذلك.وبالمنطق المجرد للاستطاعة فإن الدول الأوروبية الداعمة للكيان المحتل تستطيع أيضا أن تطلق كلاماً رخواً عن حل الدولتين، وأن تصدر ما تشاء من القرارات التي تمنح الشرعية للأعمال الوحشية التي تنفذها دولة الاحتلال وبما يساعدها على الاستيلاء على كل الأرض، وبنفس الوقت أن تصدر القرارات التي تؤدي إلى نزع الشرعية عن حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم والمتمثل بقرارها بوقف تمويل الأونروا.وبالمنطق المجرد للاستطاعة تستطيع كذلك معظم الأنظمة العربية ان تنام نوماً هنيئاً على إيقاع جرائم القتل والترويع والتجويع التي ترتكب من قبل الكيان الغاصب بحق الأهل في قطاع غزة، ومن ثمة الحلم بدخوله دخول الفاتحين على هودج السلطة الفلسطينية المزيّن بالضمير النائم والصمت المخجل.ومع كل هذا الترف الكامن في منطق الاستطاعة فإن جميع هؤلاء قد نسوا أنهم لن يستطيعوا أن يقضوا على جذوة الكفاح في نفوس وأرواح أهل القضية وأصحاب الأرض، فالمقاومة ستبقى ما بقي الاحتلال قائماً، وكلما زاد العدو في غيِّه وظُلمه ستزداد المقاومة ضراوة وشراسة، فالحق له أجنحة ستظل ترفرف في شكل مقاومة مؤسسية لها فصائلها التي نشهد بنضالاتها على أرض المعركة، وكذلك في شكل مقاومة فردية ستلبس روح ووجدان كل طفل فقد ظل أبيه وكل طفلة حُرِمت من صدر أمها وكل أخٍ كفّن أخيه وكل أبٍ دار بين الأنقاض يجمع أشلاء بناته وبنيه، فهؤلاء جميعاً ذخائر حية ستُصلي جَنبات العدو ولو بعد سنين وستُحوِّل حياتهم إلى كابوس وجحيم.أما خارج الأرض المباركة فلسطين فإن جميع الدول التي دعمت وآزرت الكيان المحتل أو ازدهت بالدفاع عن جرائمه، أو تلك التي تأنقت فقط بعبارات الشجب والرفض والإدانة، فهذه جميعها إن لم تستدرك خطاياها فإنها وبمنطق التاريخ ستتجرّع مرارة كأس الانتقام، فحينما يسود الظلم وتنطفئ أنوار الحق ويتحوصل الغضبِ في الصدور فإنه لا يلبث أن ينفجر في وجه الساكت على الحق والقاتل والجلاد، وقد يأخذ منحىً للعنف والتطرف غير مقبول ولا مستساغ فلنتذكر جيداً أن تنظيم القاعدة تشّكل ابتداءً بمناسبة احتلال روسيا لأفغانستان وأن تنظيم الدولة تأسس بمناسبة احتلال أميركا للعراق، وأن أعداداً غفيرة من المقاتلين العرب والأجانب قد انضموا إليه بسبب استيائهم من شكل تدخل الغرب في أزمات المنطقة العربية وجرائمه على أراضيها وقد أخذ كل منهما مسارات لا تستسيغها أي نفسٍ سويّة، لكنه الظلم والقهر والاستلاب والاحتلال يا سادتي الذي قد ينفجر براكين غضبٍ في أنحاء العالم عندما لا يجد من يُطفِئه بالعدل والحق وسيادة القانون.