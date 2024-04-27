الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة والضفة.. من التجويع إلى التهجير

الدكتور ابراهيم بدران
الدكتور ابراهيم بدران
تتصاعد أرقام القتل والإبادة والوحشية الصهيونية الإسرائيلية في غزة بشكل لم يكن أحد ليتوقعه أبداً. فبعد ارتقاء 35 ألف شهيد وإصابة 75 ألف جريح، وتدمير كافة المرافق والبنية التحتية، وإجبار 2.3 مليون نسمة ليتركوا بيوتهم المدمرة ويأووا إلى الخيام في فصل الشتاء، وبعد المجازر والمقابر الجماعية في وسط المدن والمستشفيات في القطاع، يستعد نتنياهو وعصابته لاجتياح رفح التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني رغم التحذيرات من جميع الدول والمؤسسات الأممية، ورغم الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم بما فيها الجامعات الأميركية. فأي دموية وهمجية وحقد على الإنسانية أكثر من ذلك؟ اضافة اعلان
وعلى الجانب الآخر فإن الكيان الصهيوني الاستعماري الحاقد يشن «حرباً منظمة مزدوجة على الضفة الغربية» بكل من وما فيها. فقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية تداهم القرى والمدن والمخيمات يومياً، وتقتل وتعتقل العشرات حتى تجاوز عدد المعتقلين في الضفة  8600 مواطن فلسطيني بين رجل وامرأة وصبي. وغدت الجرافات جزءا لا يتجزأ من آليات الحرب للعدو، والهدف تدمير البنية التحتية، وتجريف الطرق، ووضع العوائق أمام المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الذهاب لأعمالهم من خلال مئات الحواجز في كل مكان، وإيقافهم وتأخيرهم على الحواجز ساعات طويلة. هذا في عين الوقت الذي تتحرك فيه قطعان المستعمرين المسلحين وبحماية الجيش والشرطة لمهاجمة الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم من سيارات إلى منازل إلى محلات إلى مشاغل ومنعهم من الوصول إلى مزارعهم وتقطيع الأشجار وحرق بعضها. كل ذلك بهدف جعل الحياة في القرى الفلسطينية غير ممكنة. وللأسف فإن تفاصيل ما يجري في الضفة الغربية في كل مدنها وقراها ومخيماتها لا يحظى بالتغطية الإعلامية اللازمة، أولا لفداحة ما يجرى في غزة، وثانياً لإبعاد الإعلام وتعتيم الأضواء على الحرب غير المعلنة في الضفة الغربية.
أما القدس المحتلة فقد خصصت إسرائيل لها فرقا خاصة تهدف إلى الإسراع في تهويدها بكل الوسائل، ابتداء من تزوير تاريخها وتراثها وتدمير المباني التراثية والمنازل والمدارس، مروراً إلى إرغام السكان على المغادرة، وانتهاء بتسليط قطعان المستوطنين على المقدسيين لاستفزازهم والاعتداء عليهم وطردهم من منازلهم ومحلاتهم، وتزوير وثائق تسجيل المباني والأراضي لتكون بأسماء مهاجرين يهود أو مؤسسات استيطانية يهودية. وفوق كل ذلك تعمد السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة هويات المقدسيين ومنعهم من العودة إلى القدس في حال مغادرتها ولو لفترة قصيرة ولأسباب طارئة. وبطبيعة الحال فإن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الأقصى المبارك، غدت مستباحة بكل معنى الكلمة، يدخلها المستعمرون المتعصبون بحماية الجيش والشرطة في كل وقت وبالمئات والآلاف مما حقق لإسرائيل التقسيم الزماني، إضافة إلى حفرياتها وإنشاءاتها تحت الأقصى ليكون عرضة للانهيار. ومع أن هذه الاجراءات ليست بجديدة إلاّ أنها تزداد حدة وشراسة وتجرى الآن بوتيرة عالية جداً. والهدف هنا استغلال حرب غزة كغطاء للحرب على الضفة الغربية التي أصبحت مهددة بالبطالة الشاملة والفقر والجوع بسبب تعطيل المصالح الاقتصادية للضفة وتخريب المصانع والمزارع والاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية. والهدف النهائي التهجير القسري والذي هو جريمة ضد الإنسانية.
 والتعريف المباشر «للتهجير القسري» بأنه ممارسة منهجية من حكومة أو قوى عسكرية أو شبه عسكرية (مليشيات) أو مجموعات متعصبة تجاه السكان الأصليين لمنطقة معينة، أو تجاه مجموعات أخرى دينية أو عرقية أو سياسية، بهدف إجبارهم على مغادرة الأرض التي يعيشون عليها وإخلائها من خلال القوة المباشرة  أو الضغط والترهيب والاضطهاد، تمهيدا لإحلال جماعات سكانية أو دينية أخرى لتحل محلهم». وهذا ما يجري في القطاع وفي الضفة.
وهنا لا بد من ملاحظة عدد من المسائل على النحو التالي: 
أولاً: أن الكيان الصهيوني يريد ابتلاع الضفة الغربية بكاملها بشتى الوسائل الممكنة باعتبارها الحلقة الثالثة من المشروع الصهيوني التوسعي الكبير.
 ثانياً: أن جميع ما تقوم به إسرائيل ومنذ العام 1948 وحتى اليوم من محاولات التهجير والتضييق على الفلسطينيين يندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. 
ثالثا: أن رفض الكيان لوجود دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية، ورفض الكيان لقبول الفلسطينيين كمواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات (حل الدولة الواحدة)، يحمل رسالة قوية إلى جميع مؤسسات الكيان المدنية والعسكرية؛ أن لا مستقبل ولا بديل عن العمل بالسر والعلن على تحفيز التهجير بشتى الوسائل والأساليب.
رابعا: أن برنامج التهجير المكثف الحالي وفي ظل «الغياب العربي المريح»، والدعم الأميركي الكامل، قد يستغرق حسب التقديرات الصهيونية من 10 إلى 20 سنة. وغالباً ما ستلجأ إسرائيل إلى التهجير من مكان لتنتقل إلى أماكن أخرى لتضع الدول العربية تحت الأمر الواقع بقبول المهجرين لأسباب إنسانية.
 خامسا: أن الكيان يعمل على الاستفراد بالقرى والتجمعات السكانية الصغيرة لإجبار أهلها على الرحيل من خلال مصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات وتسليط قطعان المستوطنين والاعتداء على الممتلكات.
سادسا: على الدول العربية منفردة ومجتمعة والسلطة الفلسطينية أن ترفع قضايا ضد إسرائيل في المحاكم الدولية (العدل والجرائم) بسبب ما تقوم به من جرائم الإبادة والتهجير القسري وغيرها. وعلى الدول الإسلامية أن تفعل كذلك حماية للأماكن المقدسة.  
وأخيراً فإن الجشع والصلف والعنصرية الإسرائيلية التوسعية التي بزّت النازية لم يعد لها حدود، وهي تنعم بالغطاء الأميركي المطلق والدعم الأوروبي، رغم كلمات الاستنكار الدبلوماسية هنا وهناك. وليس أمام الفلسطينيين إلا الصبر والصمود والمقاومة وتوحيد الصفوف وإصلاح الإدارة. وعلى العرب أسوة بالأردن، تقديم الدعم الحقيقي المادي والسياسي والقانوني وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد. الحرب ستطول والضغط على غزة والضفة لن يتوقف إلا إذا تغيرت الموازين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. أشرف الراعي

لا تعيدوا العصا إلى يد المعلم

منذ4 ساعة
1714220361403

تربية الجيزة تحتفل باليوبيل الفضي ويوم الكرامة والعلم

منذ10 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

ترجيح الإبقاء على مجلس النواب حتى منتصف تموز والحكومة إلى ما بعد الانتخابات

منذ11 ساعة
54384_4_1685770048

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ12 ساعة
ae9f214e-85f7-4ad3-a79e-dfb3fabc1459

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية

منذ13 ساعة
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)

المرصد العمّالي يطالب بتعزيز آليات الرقابة على السلامة في أماكن العمل

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ3 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ3 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 