غوشة: العمل الهندسي في الأردن لا يواكب تطورات التحديث

محمد الكيالي

قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة ونقابة المهندسين في موضوع ممارسة المهنة.

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وأضاف غوشة في تصريح لـ"الغد" أن صلاحيات الهيئة "غير كاملة" وذلك يعود لأن كافة القرارات يجب الموافقة عليها من قبل مجلس نقابة المهندسين.



ولفت إلى أن أي قرار يقوم باتخاذه مجلس الهيئة يجب أن يمر على مجلس النقابة أولا، ما يؤخر اتخاذ العديد من القرارات خصوصا في ظل التطور العالمي الحاصل بملف ممارسة المهنة الذي يجب النظر فيه تقنيا وفنيا ومهنيا.



وأكد أن نقابة المهندسين هي نقابة تُعنى بشؤون الهيئة العامة فيها، فيما تعنى هيئة المكاتب بالعمل الاستشاري وتضم أصحاب المكاتب.



واعتبر أن هناك تناقضا بين أن تكون ممثلا لصاحب العمل وأن تكون ممثلا لمستخدم العمل الذي هو المهندس.

وأضاف غوشة: "من هذه النقطة ظهر مسمى المهندس المقيم وصلاحياته"، منوها بأن الأصل أن تكون قرارات الهيئة هي قرارات نافذة ولا تحتاج لأخذ موافقة مجلس نقابة.



وأوضح أنه "حينما صدرت مجالات ممارسة المهنة بالعمل الاستشاري لم تكن هناك تطورات تكنولوجية كبيرة حاصلة في العالم ولا أبنية ذكية ولا عمارة مستدامة أو بناء أخضر"



وأكد أن جميع هذه الملفات يجب إعادة العمل فيها ضمن ملف ممارسة المهنة وتطبيقها وتطويرها ووضعها قولا واحدا من خلال التشريعات النافذة للعمل الاستشاري.



ولفت إلى أن هذه المشاكل تكمن في جسم النقابة، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى تخص الحكومة خصوصا في موضوع التدقيق الإلكتروني.



وطالب غوشة بضرورة إعادة النظر في تصنيف المكاتب المؤهلة، منوها بأن هنالك نحو 1400 مكتب مسجل في النقابة.

واعتبر أن عدد المكاتب المؤهلة في دائرة العطاءات الحكومية قليل خصوصا أنه لا يتجاوز 50 مكتبا.



ودعا إلى ضرورة توسيع القاعدة لتشمل عددا أكبر من هذه المكاتب، خاصة أن العديد منها متميزة وتقوم بتصدير أعمالها إلى خارج الأردن، ويجب الاستفادة من هذه المؤسسات الهندسية خاصة المكاتب الناشئة التي لديها رؤية ابتكارية وتعطي إضافة وتقدم عدة خدمات في الدول العربية المجاورة.



وأشار غوشة إلى أنه بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع اسعار النفط، شهدت المنطقة ثورة عقارية وإنشائية ضخمة، حيث أكدت هيئة التنبؤ بالتشييد الأميركية أنه من المتوقع عودة رأس المال والتدفقات الاستثمارية في قطاع الانشاءات والعقارات.



وشددت الهيئة الأميركية على أن الاستثمارات ستتجاوز 5.8 ترليون دولار بحلول العام 2030 أي أن العالم سيكون مقبلا على فترة انتعاش كبير بسبب وجود فائض نقدي كبير لدى العديد من المستثمرين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وسيذهب جزء من هذا الفائض للقطاع العقاري.



وقال إنه لا بد من أن تكون للأردن حصة من هذه الاستثمارات إذا تم التحضير جيدا، أي أن التحضير لهذه المرحلة يجب ان يكون بعدة مستويات تشريعية ومؤسساتية ونقابية ومهنية، وبالتالي فإن تنظيم ممارسة المهنة هو من أهم الأولويات.



وبين أن الأردن خلال الـ20 عاما الماضية، شهد ما يشبه ثورة عمرانية وحضرية تمثلت بالارتفاع الكبير بعدد رخص البناء والطلب على المساكن والمنشآت المختلفة نتيجة تضاعف عدد السكان لأسباب داخلية وخارجية مرتبطة بالأزمات الإقليمية المحيطة بالمملكة.



ولفت غوشة إلى أنه في قراءة أولية "نجد أن عدد السكان قد قفز بنسبة 36 % في آخر 10 أعوام ليصل إلى نحو 11.2 مليون نسمة، ونتج عن ذلك ضغط هائل على البنية التحتية والفوقية وفرص العمل والمواصلات والنقل".



وحول قطاع الإنشاءات، أكد أنه حقق نموا بمقدار 3.2 % العام الماضي متقدما على العديد من القطاعات، حيث جاء بالمركز الثاني بين العديد من القطاعات، وساهم بارتفاع النمو الاقتصادي.



واستنادا لأرقام البنك المركزي، فإن القطاع الإنشائي يحتل المركز الأول من حيث التسهيلات الائتمانية (8 مليار دينار).

وأكد غوشة أن منظومة التراخيص في المملكة بحاجة إلى إعادة النظر بها من حيث الوقت والزمن اللازم لإتمام العمل مقارنة بالوقت والإجراءات لكل من السعودية ومصر والمغرب والامارات.



وتحدث عن صدور 3 تشريعات مهمة خلال الأسابيع الماضية ولها علاقة كبيرة مع قطاع الانشاءات والإسكان، وهي قانون الملكية العقارية، وقانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ومن هنا، أضاف غوشة، ثمة "حاجة لتهيئة البيئة الاستثمارية لهذا القطاع والبدء بتطوير منظومة التراخيص وتصنيف مشاريع التراخيص استنادا لمستوى الخطورة وتجميع كافة الاشتراطات الترخيصية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية العقارية ذات القيمة المضافة، وضمن معايير محددة بالموافقات الفنية والمنصوص عليه بالقوانين والأنظمة دون الحاجة لمراجعة كل واحدة من تلك الجهات على حدة".



وشدد على أن كل ذلك يتطلب تطوير أنظمة التدقيق وممارسة المهنة وإيجاد مجالات جديدة لتتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات السوق الهندسي والتطور التقني والسلامة العامة والأبنية الذكية، ومدى قدرة القطاع على التكيف مع مفهوم المدن والمنشآت المرنة.



وأكد غوشة أهمية التقيد بمتطلبات التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، وضرورة اتباع أفضل الممارسات للبيئة المستدامة من حيث الطاقة والمياه والاقتصاد الأخضر في ظل التحولات العالمية للمناخ وانعكاس ذلك على قطاع الإنشاءات.

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