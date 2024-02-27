الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فاعليات تثمن جهود الملك بإيصال المساعدات إلى غزة

عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة
عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة
عمان - ثمّن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قيام القوات المسلحة الأردنية أول من أمس، بتنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني، بتوجيهات وإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان
وأكد في مستهل جلسة الأعيان، أمس، دعم المجلس، لجهود جلالة الملك المفدى كافة في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن الأردن بقيادة جلالته لن يلتفت إلى المشككين وتجار الكلمة وسيبقى كما كان دوما الأقرب إلى فلسطين، ولن يتوانى لحظة عن مواصلة ونصرة شعبنا الفلسطيني المناضل.
وقال إن جلالة الملك يواصل جهوده ومساعيه الكبيرة، الرامية لنصرة شعبنا الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الإنزال هو تأكيد أننا الأقرب إلى فلسطين وقضية شعبنا، وحقه في الحرية والحياة والاستقلال.
وأضاف، ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من إشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية، وإنزالها بيده للمحتاجين والجوعى والمحاصرين، في وقت الصراعات والحرب لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولم يسجل التاريخ أن قام قائد وزعيم، بمثل هذا العمل وهذه المخاطرة إلا جلالة مليكنا المفدى، الذي آثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاع غزة.
وتابع، إن ما يقوم به جلالته، إنما يريد منه أن يبعث برسالة للعالم أجمع، بأن نصرة الملهوف وإغاثة المحتاج، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبق أي حسابات سياسية وصفقات مشبوهة.
وأشار إلى تأكيد جلالة الملك بأن جهود الأردن ستمضي، من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، وان مواصلة عمليات الإنزال الجوي، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لن تتوقف، فهذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين وليس منة عليهم.
وأضاف ان جلالته في مساعيه الكبيرة يؤكد أن أولويته اليوم هي وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة بشكل كاف ومستمر، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، والدفع باتجاه الوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.
إلى ذلك ثمن أمين عمان د. يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة توجيهات وإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني، أول من أمس، على تنفيذ القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة.
وأكد الشواربة أن مواقف الأردن لإغاثة الأهل في غزة نتيجة الظروف الإنسانية لسكان القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم هو موقف ثابت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته.
وفي السياق، ثمنت لجان الخدمات والهيئات والفعاليات الشعبية والأهالي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، في نصرة الأهل في قطاع غزة، عبر إنزال مظلي لمساعدات إنسانية احتوت على مواد غذائية ووجبات طعام على ساحل القطاع، من الشمال إلى الجنوب.
وأعربت اللجان في بيان أمس عن فخرهم واعتزازهم بهذه الإجراءات التي أثلجت صدورهم في إغاثة الملهوفين من الأشقاء في غزة، مؤكدة ولاءها وانتماءها للقيادة الهاشمية الملهمة.
وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن توالي الإنزالات الجوية على قطاع غزة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تأتي في إطار الدور الأردني لدعم صمود أبناء القطاع.
وأضافت الجماعة في بيان صحفي أمس، أن توالي عمليات الإنزال الجوي الأردنية الإغاثية والإنسانية والطبية، هي ترجمة عملية مستمرة لمواقف الأردن قيادة وشعبا، والتلاحم بين الشعبين الشقيقين.
وبينت أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أعلن الأردن وقوفه العملي المساند للأهل في غزة، وطالب بوقف العدوان فورا، مشيرة إلى الجهد الدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك لتغيير مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة، واتخاذها مواقف مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجماعة إلى الوقوف خلف المواقف المتقدمة لجلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضاياه العادلة.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1

الملك يشارك في عمليات الإنزال الجوي الجديدة للمساعدات لأهل غزة - فيديو

منذ7 ساعة
جلالة الملكة رانيا العبدالله (أرشيفية)

الملكة رانيا: غزة أصبحت المكان الأكثر بؤساً في عالمنا

منذ7 ساعة
إحدى طائرات خطوط الملكية الأردنية - (أرشيفية)

الملكية تُدشن رحلات إلى وجهتين جديدتين في بريطانيا

منذ8 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

مجلس الأعيان يقر الموازنة

منذ10 ساعة
GHVtTaTWUAAVLaH

الملك يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

منذ10 ساعة
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

مجلس الأعيان يشيد بجهود الملك والإنزال الجوي لإغاثة غزة

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أهواء ومصالح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه ليست هدنة.. هذا تجريع للسم

ماهر أبو طير |اليوم

تصفير البيروقراطية

موسى الساكت |اليوم

تعديل "التقاعد المدني" يعود للأضواء!

د.خليف الخوالدة |اليوم

غزة تموت جوعا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |منذ 53 دقيقة
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy
 
 