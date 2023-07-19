الأربعاء 19 تموز 2023
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فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار

فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار
فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار
أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" فرصة للاستثمار في مشروع منتجع ناعور الطبي بحجم استثمار متوقع يصل 375 مليون دولار أميركي في مرحلته الأولى سيقام في ناعور غرب مدينة عمان.اضافة اعلان
وسيكون المنتجع منشأة طبية مجهزة بأحدث المعدات، تتبع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات البيئية، وفي النهاية، سيصبح المنتجع مركزاً رائداً في البحوث الطبية ومنشأة تقنية وتكنولوجية متقدمة.
وسيمتد المنتجع فوق مساحة تبلغ 123 ألف متر مربع، وسيحتوي على 110 غرف فندقية مع 260 سريراً، بما في ذلك أجنحة VIP و14 فيلا خاصة تحيط بالفندق، وبرك سباحة، ومرافق رعاية أطفال، ومهجع تمريض، والأهم من ذلك، 16 غرفة عمليات للعمليات الجراحية الصغيرة والكبيرة.
واستناداً إلى أفضل ممارسات البناء الخضراء، سيكون المنتجع مثالاً يحتذى به لأفضل استخدام للطاقة الطبيعية، وهذا سيزيد جدواه التشغيلية من خلال الطاقة المتجددة والنور الطبيعي والتصاميم الخضراء ومنشآت تخزين ومعالجة النفايات.
كذلك يهدف منتجع ناعور الطبي لتطوير علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية من خلال الجمع بين المفاهيم الطبية التقليدية والابتكار والبحث العلمي.
وستتضمن المنشأة أقسام التخدير, علم الأعصاب, النسائية والتوليد, طب العيون, طب الأطفال, العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل, الجراحة, الأشعة التداخلية, الأشعة والتصوير, المختبرات السريرية, وطب العناية الحرجة.
وسيستفيد منتجع ناعور الطبي من القوى العاملة الماهرة والسمعة الممتازة لقطاع الرعاية الصحية والطب في الأردن، حيث قام البنك الدولي بتصنيف الأردن كأفضل وجهة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إما التفاصيل الأخرى للمشروع، فهي أعمال إنشاء، عيادات خارجية، مواقف سيارات بناء إسكان متنوع، معالجة النفايات والمواد الخطرة, مرافق وخدمات الفندق, أمن غذائي, ومشروع الطاقة الشمسية.
وسيتم بناء المشروع وكأنه حرم جامعي أخضر وذلك بهدف تأسيس منشأة صحية وطبية وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات البيئية.
وبحسب المنصة، يتمثل دور المستثمر بتصميم المشروع وبنائه وتشغيله وإدارته وتمويله.
--(بترا)

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