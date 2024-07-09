فريق سنبلة بمدرسة جمانة الثانوية يحقق نجاحات بارزة

زار فريق سنبلة في مدرسة جمانة الثانوية للبنات صباح الثلاثاء مدير الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا سهل عبيدات وضابط ارتباط "سنبلة" لؤي الذيابات.

اضافة اعلان

وافتتح مشروع "مقصفي أماني راحتي ومتعتي" الذي يعتبر أحد مبادرات الجود التي تهدف إلى نشر ثقافة الابداع والريادة الاجتماعية في المدارس ومعالجة التحديات من خلال حلول إبداعية بسيطة والتي تهدف لها مؤسسة الجود للرعاية العلمية في مسيرتها التنموية الإبداعية على جمع التميز والمتميزين وخلق فرص وإمكانيات جديدة.



وسطرت المبادرة نجاحا باهرا في العديد من مدارس المملكة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكان لمدرسة جمانة الثانوية للبنات في لواء الرمثا وكادرها الاداري والتدريسي نصيب من النجاح والابداع اللافت في مبادرة سنبلة حيث قام فريق المبادرة بتقديم فكرة جادة للتغيير في المدرسة وذلك من خلال حل مشكلة صغر مساحة المقصف المدرسي وقلة نقاط البيع وعدم وجود اماكن جلوس للطالبات.

كما تم بناء مقاعد لجوس الطالبات وتصميم اكشاك للبيع وتجميل المنطقة ببناء احواض للزراعة اضافة الى القيام بأعمال صيانة للجدران من دهان ورسومات معبرة.

وتم تقديم عرض محوسب عن المشروع قدمته ضابط ارتباط سنبلة في المدرسة المعلمة ميرفت الماضي، واشتمل العرض على مراحل تنفيذ المشروع والتحديات التي واجهت الفريق والحلول البديلة التي تم اتخاذها لنجاح المشروع.

وشاركن في المبادرة مؤسسات المجتمع المحلي الى جانب الجهود المبذولة من مديرة المدرسة الفاضلة السيدة أماني الصرايرة وضابط ارتباط المشروع المعلمة ميرفت الماضي وأعضاء الفريق المعلمات لميس بشايرة، شيرين عياد، ريم الشياب، علا غرايبة، وفاء علاونة، ايمان البطة، آمنة أبو راجوح، جميلة الزعبي، ساجدة الخطيب، أحلام السنجلاوي، ريم العكور، عبير الرفاعي، منال الدردور، هبة جرادات، ايمان السميرات، ابتسام عواقلة، ندى رمضان.





