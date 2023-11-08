الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي

فعاليات شعبية وثقافية ونسائية يثمنون جهود الملك ومساعيه لوقف الحرب على غزة

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فعاليات شعبية وثقافية ونسائية يثمنون جهود الملك ومساعيه لوقف الحرب على غزة
  ثمنت فعاليات شعبية ونسائية جهود جلالة الملك  عبدالله الثاني ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب على  قطاع غزة. 
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وأكدت وقوف  جميع الأردنيين والتفافهم خلف جلالة الملك  عبدالله الثاني، ودعم مساعي جلالته لوقف الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال لقائهم  رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي اليوم الاربعاء،، حيث التقى وفدا من قبيلة السرديه من البادية الشمالية، برئاسة الشيخ هايل سعود الفواز السردي ووفدا من عشيرة الديكة/ الجبور  من البادية الوسطى برئاسة النائب بسام محمد الفايز ووفدا يمثل منتدى الفكر للثقافة والتنمية في محافظة الكرك برئاسة الدكتور عودة الجعافرة ووفدا يمثل جمعية سيدات الريم للتنمية والأعمال الخيرية من محافظة اربد برئاسة نسرين الوردات.


وأكدوا ، في اللقاءات التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، أن الموقف الأردني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم هو امتداد طبيعي لأواصر الأخوة والدم والمصير التي تربطنا بالأهل في فلسطين وغزة وهو تجسيد لأواصر العروبة والأخوة والعقيدة التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني دوما المبادر والمجاهر بالتأكيد عليها وعلى ثوابت الأردن.

ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين  في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.

وثمنوا خطوة الأردن، وبتوجيهات ملكية، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال  طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.


وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

كما أكدوا أن القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية هي سياج الوطن وخط الدفاع الأول عنه.






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