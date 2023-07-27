فوز فريق كلية الأميرة رحمة الجامعية في برنامج عراك الجامعات

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فاز فريق كلية الأميرة رحمة الجامعية بالمركز الأول في برنامج عراك الجامعات والذي اقيم يوم أمس الثلاثاء في رحاب جامعة جرش وبمشاركة العديد من الجامعات الاردنية.برنامج عراك الجامعات وهو برنامج ثقافي شبابي يهدف إلى صقل شخصيات الطلاب ثقافياً من خلال المسابقات المعلوماتية، انطلقت فكرته من جامعة جرش الاهلية وانتشرت نحو الجامعات الحكومية والخاصة، استمر على مدار عام كامل من المنافسات بين الفرق الجامعية المشاركة وعلى موسمين متتاليين .وجاء مشاركة فريق طلبة كلية الاميرة رحمة الجامعية بإشراف وتدريب الدكتورة خيرية شنيكات .بدوره، هنأ عميد الكلية الدكتور مزيد حياصات الطلبة المشاركون في المسابقه الطالب احمد العمري، الطالبة اسماء ابو الشامات، الطالبة حلا الخطاطبة، الطالبة عرين الاسد دباس.هذا وقد تم تسليم درع برنامج عراك الجامعات للدكتورة خيرية شنيكات والشهادات التقديرية لفريق الكلية على مشاركتهم وفوزهم بالمركز الأول.