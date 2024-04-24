الأربعاء 24 نيسان 2024
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فوز 5 بالتزكية.. نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية

 

أعلنت وزارة الإدارة المحلية، الأربعاء، فوز رؤساء 5 مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بالتزكية.

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وبدأت صباح الأربعاء، انتخاب رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم، إذ تجري عملية الانتخاب في الوقت ذاته في المجالس الـ 12 كافة، وفقا لوزارة الإدارة المحلية.

 

ففي عجلون فاز عمر المؤمني، وفي البلقاء فاز إبراهيم العواملة، وفي الكرك فاز الدكتور عبدالله العبادلة، وفي العقبة فاز خرب العويضات، وفي معان فاز محمود النعيمات.

 

وأسفرت انتخابات رئاسة مجلس محافظة المفرق، عن فوز خليل شديفات برئاسة مجلس المحافظة، في حين فاز عبدالله الخالدي بمنصب نائب الرئيس.


خليل شديفات

 

كما أظهرت النتائج فوز خلدون بني هاني برئاسة مجلس محافظة اربد.

 

وفاز رائد محمود العتوم برئاسة مجلس محافظة جرش حيث حصل على 12 صوتا وفاز عضو المجلس سليم العياصرة بموقع نائب الرئيس.

فيما أعلن فوز منير غرايبة بمنصب نائب رئيس مجلس محافظة إربد.


وقالت الوزارة إنه جرى ربط كافة قاعات الانتخاب إلكترونيا مع غرف العمليات الرئيسية في مركز وزارة الإدارة المحلية لمتابعة عملية الانتخاب وفرز النتائج وإعلان الفائزين أولا بأول.


الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي العدوان قال في وقت سابق، إن الترشيح وفق القانون يقتصر على الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المحافظة، فيما أجاز القانون للأعضاء المُعيّنين المشاركة في عملية الاقتراع وفي لجان المجالس.


وبيّن أنه يجب أن يؤدي أعضاء مجالس المحافظات القسم (اليمين) فرادى بموجب قانون الإدارة المحلية، ولا يجوز أن يتم تأدية القسم (اليمين) بشكل جماعي، مشيرا إلى أنه في حال ترشح العضو الأكبر سنّا لمنصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب الرئيس فإنه يتم الطلب من العضو الأكبر سنّا الذي يليه ترؤس جلسة المحافظة.-

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