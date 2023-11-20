الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"فيسبوك" يغلق صفحة "الغد" بسبب غزة

صحيفة "الغد"
مبنى صحيفة "الغد"

أغلقت إدارة شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" الشهير للتواصل الاجتماعي، صفحة جريدة "الغد" الرسمية بزعم مخالفة معايير مجتمعها، وذلك في إطار تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

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وقالت "ميتا" في رد على استفسارات "الغد" بشأن هذه الخطوة المستغربة ضد صفحة إخبارية لجريدة يومية أردنية إن الإغلاق سيستمر 35 يومًا، اعتبارا من فجر يوم السبت 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

 

ويعمد "فيسبوك" منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" وحتى قبلها إلى تقييد المحتوى العربي المتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب تقليل وصول المنشورات إلى المتابعين وبالتالي، فإن قرار إغلاق الصفحة لم يؤثر على عمل "الغد".


ولا تزال منصات "الغد" الأخرى على "فيسبوك" مثل "الغد لايت" و"الغد سبورت" تواصل عملها كالمعتاد، إلى جانب "إكس" (تويتر سابقًا) و"تلغرام" ومنصات أخرى.

 

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