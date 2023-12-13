الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في "عملية نوعية" الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

في "عملية نوعية" الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات
في "عملية نوعية" الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، بالرغم من الظروف الجوية السائدة وطبيعة تضاريس المنطقة الصعبة.اضافة اعلان

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر أنه تم العثور على (119) ألف حبة كبتاجون، و(14800) حبة ترامادول، و(1748) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت المصدر إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، مؤكداً على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
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