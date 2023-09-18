في "مستقبل الاعلام والاتصال" .. الطراونة يقدم رؤية مشروطة لاستدراك خطر اندثار الصحافة المكتوبة

أطلق رئيس تحرير الغد الزميل مكرم الطراونة اليوم الاثنين في جلسة "الصحافة المكتوبة انتهت أم هي مقدمات لبدايات جديدة" وصفة للمسؤوليات المطلوبة من الدولة الاردنية ووسائل الاعلام والصحفيين للخروج من عنق الاندثار.

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وشخص الطراونة خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني لملتقى مستقبل الاعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين المشكلات التي تواجه الصحافة المكتوبة لكن ابرزها السؤال المهم الذي أطلقه الطراونة وهو "هل الدولة تريد استمرار هذه الصحافة أم لا "، لضيف "إذا كانت الاجابة نعم عندها نتحدث عن دور جديد وشراكة جديدة تضمن لها الاستمرار".



وقال الطراونة إن التحديات عديدة لكن ابرزها "التحدي المالي والمتمثل في أن الاعلان انحصر حاليا في الاعلان الحكومي والقضائي،فإذا انتهى هذا الاعلان انتهت الصحف، ما يستوجب البحث عن موارد مالية جديدة".



وفي هذا الصدد، ذكر الطراونة في أن ما تعلنه الحكومة في إطار حديثها عن دعم الصحافة الورقية من رفع سعر الاعلان الحكومي من 55 قرشا للكلمة إلى دينار " هوفي حقيقة الامر مضلل وليس دعما إذ أن الوزارات والمؤسسات الحكومية قامت بتقليص حجم الإعلان لصالحها، فلو بقينا على السعر القديم لكان أفضل لنا مع بقاء عدد الاعلانات الحكومية كما هي".



وحول مسؤولية وسائل الاعلام والصحفيين، شدد الطراونة على ضرورة أن" تكون بدأت في إعادة النظر في محتواها والابتعاد عن التغطية الخبرية والذها نحو التعمق في المحتوى الذي يفسر ويحلل ويشرح ماوراء الاحداث، وهذا لا تقدمه ولا تفكر به المنصات التفاعلية"، في وقت –يقول الطراونة- ان الصحفي "مطالب باعادة النظر في أدواته والخروج من نمطية الانتاج والعمل على اكتساب مهارات جديدة في صناعة محتوى رقمي تفاعلي".



في موازة ذلك، لم يغفل الطراونة الاشارة إلى البيئة السياسية والتشريعية على وتأثيرها على المحتوى الاعلامي "فتدفق المعلومات يعاني من تراجع في ظل تشريعات مقيدة لكن يمكن الحركة فيها لكن تبقى مؤثرة سلبا على الاعلام، فضلا عن هوس يسيطر على المسؤول الحكومي في النشر على المواقع الاخبارية، وجميعها أسباب تؤثر على سقف الحرية".



وحول الاستثمار في الشباب، كان الطراونة أقل تفاؤلا "بالنظر لمدى جودة المخرجات الجامعية التي يغيب عنها التأهيل المهني العملي"، مقترحا الطروانة العمل على دمج الخبرات الصحفية إلى جانب النظرية الاكاديمية في تأهيل الطلبة، فنحن في وسائل الاعلام نتطلع لاستقطاب قدرات شاملة في صناعة المحتوى".

