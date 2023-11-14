الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قانون المطبوعات والنشر، هل هو المظلة الأساسية التي تحكم عمل الصحفيين؟

صحف ورقية - (تعبيرية)
صحف ورقية - (تعبيرية)
منذ بداية عمل الصحافة في العالم وهي تواجه قوانين ضاغطة ورادعة تحد من حريتها، وذلك للأثر الكبير الذي تساهم فيه على الرأي العام، ليصل لوصفها بأنها احدى سلطات الدولة بل وتكاد تكون سلطة رابعة.اضافة اعلان

في الأردن تم العمل على تعديلات كثيرة من القوانين لتعطى الصحفي حقوق كافية تجعله يمارس عمله بحرية، بدء من الصور الجرمية التى ذكرت في قانون المطبوعات والنشر سنة 98 وتعديلاته التي هي أبسط بكثير، وأكثر ليونة وأخف من ناحية عنصر التشدد بمقارنتها مع الجرائم الواردة في قانون العقوبات.

الصحفي يسأل عن عدم مراعاة التوازن والموضوعية في المقال الذي كتبه في حين يصل الأمرفي مسائلة شخص غير صحفي وفق نصوص قانون العقوبات عن مجرد الفعل دون ضوابط أو معايير من تلك المقررة في قانون المطبوعات والنشر، حيث أن جميع نصوص هذا القانون تذهب بآليات الملاحقة إلى التعامل مع صحفي ارتكب مخالفة بحدود القانون وباجراءات ناعمة تقتصر على الغرامات.

وفي حال اقامة شكوى على الصحفي فانها تعرض أمام مدعي عام مختص بالمطبوعات والنشر متخصص بالعمل الصحفي لضمان أنه يستطيع التعامل مع جميع ضمانات قانون المطبوعات والنشر ومعاييره وضوابطه، وعندما يتم التحقيق مع الصحفي تتم الاجراءات بسهولة في ضوء حظر توقيفه في القضايا الصحفية، فيراجع الصحفي المدعي العام وهو مطمئن لعدم توقيفه خلافاٌ للقضايا العادية التي بالغالب يخشى المراجع أن يتم توقيفه بناء عليها.

ولا يقتصر هذا القانون احالة قضايا الصحفيين إلى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الجزاء واعطائها صفة الاستعجال، بل وفي غرف متخصصة تعنى بالمطبوعات والنشر داخل المحكمة،،،،

والأعمق من ذلك أنه في حال صدور القرار النهائي من محكمة البداية وتم استئناف الدعوى من الصحفي أو من النيابة فإنها أيضا تعرض على هيئة مختصة بالمطبوعات والنشر في محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن ملاحقة الصحفي عن أي جرم من الجرائم التي وردت في هذا القانون سيكون بأيدي أشخاص وهيئات متخصصة داخل الجسم القضائي جميعها خضعت لدورات وتعليم متخصص يحيط بالمبادئ الدستورية والحقوق المقررة للصحفي المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، حتى وان صدر قانون يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر فله الأولوية في التطبيق ما دامت الدعوى قائمة على صحفي وذلك لأنه المظلة الأساسية والشريعة العامة التي تحكم عمل الصحفيين في الأردن.

ولكن كأي قانون لا بد أن يحتوي على مآخذ تعرقل ايصال بعض الحقوق لأصحابها، وكما ذكرنا أن هذا القانون هو مظلة عامة للصحفي ويقدم على أي تشريع آخر، الا في قضايا الحصول على المعلومات حيث أعطى الألولوية في هذا الشأن للقانون العام، فقد جعل حصول الصحفي على المعلومة مقيد بتقديرادارة الجهة المعنية وأعطاها الحق في تحديد ما هي الأخبار العاجلة التي من حق الصحفي الحصول عليها، كما لم يبين الأثر القانوني المترتب في حال امتناع الجهة المعنية عن اعطاء الصحفي المعلومة أو منعه من حضور الاجتماعات العامة، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على حق الجمهور في المعرفة.

بينما تعامل القانون مع حق الصحفي في عدم الكشف عن مصادر معلوماته، على أنه القاعدة العامة وله الأولوية في التطبيق اذا تعارض مع أي نص أو قانون آخر، فإن للمشرع القدرة على عدم ترك الحقوق والنصوص فضفاضة وجعلها رادعة تهيب من لا يطبقها، ولا بد من التنويه هنا إلى أن أي قانون قابل في أي وقت للتعديل، وهذا يتيح فرصة ويضع مسؤولية على الصحفيين لايجاد أدوات تمكينيه لحقوقهم، فإن التغيير من خصائصه أن يكون متدرج وطبيعي والتعديل يحتاج إلى جسم صحفي واعي وتكاتف جهود مجتمعية، فإن القانون اذا لم يجد من يدافع عنه تقتل أو تجتزأ مبادئه.

أما لتنظيم اصدار الصحف فعليك قبل ممارسة النشاط الصحفي أن ترخص وأن تتقيد بالأهداف والغايات المتفق عليها وفي حال التحول عن هذه الغايات فإنك تتعرض للمسائلة القانونية، بالاضافة إلى ذلك قد منح المشرع في قانون المطبوعات والنشر مدير عام هيئة الاعلام صلاحية حجب المواقع الالكترونية الغير مرخصة بينما هي تعتبر مطبوعة، ولا يجوزتعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي حسب ما ورد في المادة 15 من الدستور الأردني!.

فما زال القانون الذي يحكم عمل الصحفيين يبقي على صلاحيات بيد السلطة الادارية وهو ما يخالف الدستور الأردني ونهج حرية الصحافة، كما وسع هذا القانون نطاق المسؤولية التجريمية، حيث اعتبر التعليقات التي تنشر على الموقع الالكتروني مادة صحفية؛ أي جزء لا يتجزأ منها وقر بالمسؤولية المفترضة لرئيس التحرير ومالك الصحيفة بها وهو ما يخالف الدستور الأردني فلا يمكن ملاحقة شخص على جريمة لم يرتكبها!.
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