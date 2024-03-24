الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرارات لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024؛ وذلك لإدماج التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية تربوية تخدم المتعلم والمجتمع، ولضمان استمرار التعليم في المؤسسات التعليمية في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تحول دون وصول المدرسين والطلبة إلى مدارسهم، ولتعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمل التربوي.

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كما أقر المجلس نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024؛ بهدف توسيع فئة المستفيدين من أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم من أحكام هذا النظام؛ من خلال الدراسة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة، وتشجيع الطلبة من أبناء المعلمين بالتوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية.


على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030)، وخطة العمل الوطنية للأعوام (2024 – 2026) المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى الحد من التدخين والحماية من أضراره على المجتمع.


كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(455) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.


كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (22) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

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