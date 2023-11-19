الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قرارات مجلس الوزراء (تفاصيل)

404289857_722340523260989_5865057463612146726_n
مجلس الوزراء
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام ترخيص المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والأجنبيَّة لسنة 2023م.اضافة اعلان
ويأتي النظام لغايات تسهيل إجراءات ترخيص المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والأجنبيَّة؛ بما ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي باعتباره جزءاً من التَّراخيص القطاعيَّة، ولتنظيم عمل هذه المؤسَّسات بتحديد التزاماتها وحقوقها، والرُّسوم التي يتوجَّب على المؤسَّسة دفعها، بالإضافة إلى تنظيم عمل المؤسَّسات التَّعليميَّة للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ لغايات تحديد مهام ومسؤوليَّات الوحدات الإداريَّة التَّنظيميَّة للمؤسَّسة بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها، وإعادة تنظيم العمل بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير، وذلك من خلال إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة الارتباط بين هذه الوحدات بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّرات والتغيُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة والكفاءات، وإعادة توزيعها بين الوحدات التَّنظيميَّة، وإعادة توزيع عبء العمل وتوحيد طبيعة النَّشاطات المتشابهة.
وأقرَّ المجلس كذلك نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م؛ لغايات إعداد هيكل تنظيمي للدَّائرة يعكس مهامَّها الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، وإعادة تسمية بعض الوحدات التنظيميَّة بما يتوافق مع المهام التي تقوم بها، وتحديد مهام ومسؤوليَّات هذه الوحدات بشكل يمنع التَّداخل فيما بينها.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة النَّقل لسنة 2023م؛ لغايات استحداث وحدة الجودة في الوزارة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، إنفاذاً للخطَّة الاستراتيجيَّة للوزارة.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وتوفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة للمواد الجاهزة المستورَدة من الخارج.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواءمته مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، ونظام بدائل الإيواء رقم (62) لسنة 2021م، وانسجاماً مع إطلاق الخطَّة الوطنيَّة الشَّاملة لحقوق الإنسان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
f9coyogwmaen0wn

الفراية: أكثر من مليون أردني تظاهروا دعمًا لغزة والمقاومة

منذأقل من دقيقة
main_image5bd2e50d573f3

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ3 ساعة
F-zVWmXWkAAxPLx

"الصحة العالمية" تعتزم التدخل لإخراج الخدج من مجمع الشفاء

منذ4 ساعة
انخفاض عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين الشهر الماضي

انخفاض عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين الشهر الماضي

منذ6 ساعة
download

تغريم "شركة الكهرباء" 50 دينارا بسبب نفوق نعجة عشار بصعقة كهربائية

منذ7 ساعة
السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

18 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ20 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ20 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 