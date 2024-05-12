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قرارات مجلس الوزراء

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مجلس الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إدارة النُّفايات الزِّراعيَّة لسنة 2024م.

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ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلِّقة بالنُّفايات العضويَّة غير المعالَجة، بما في ذلك تحديد أنواعها، وآليَّات تجميعها ونقلها في أماكن إنتاجها، ولتمكين وزارة الزِّراعة من الرَّقابة والتَّفتيش على نقلها، وضبط المخالفين، واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم، ومعالجة أو إتلاف النُّفايات المضبوطة بالتَّنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُّع المركبات النَّاقلة للنُّفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.


وأقرَّ مجلس الوزراء نظام الزِّراعة العضويَّة لسنة 2024م؛ بهدف مواكبة التطوُّر في قطاع الزِّراعة العضويَّة بشقَّيه النَّباتي والحيواني، ولغايات تنظيم أدوار بعض الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة بقطاع الزِّراعة العضويَّة ومهامِّها، وتبسيط إجراءات التَّرخيص، وتحقيقاً لمتطلَّبات قانون الرَّقابة والتَّفتيش على الأنشطة الاقتصاديَّة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُحدِّد مشروع النِّظام فئات الباحثين، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة على التفرُّغ الكامل لأغراض البحث العلمي، وفتح المجال أمام استقطاب الباحثين، وزيادة فرص التَّشبيك مع المؤسَّسات البحثيَّة المحليَّة والخارجيَّة، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة.


كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِّل لنظام البعثات العلميَّة في الجامعة الأردنيَّة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.


ويهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز عائد الاستثمار لمدَّة زمنيَّة عادلة تتناسب مع حجم نفقات الإيفاد، والاستفادة من خبرات الموفَد والمعارف والمكتسبات العلميَّة التي حصل عليها خلاف فترة إيفاده، وتعزيز نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وتعزيز فرص البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.

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