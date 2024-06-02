 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرارات مجلس الوزراء

447046346_843801051114935_1475097584900230672_n
مجلس الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الطَّائرات الجاثمة لسنة 2024م.

اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات تنظيم وجود الطَّائرات الجاثمة على أرض المطار وفي مراكز الصِّيانة أكثر من المدَّة المحدَّدة، أو التي يثبت تخلِّي مشغِّلها عنها، سواءً المسجَّلة منها أو غير المسجَّلة في السجلِّ الوطني؛ وذلك للمحافظة على أمن الطَّيران وسلامته، وكذلك المحافظة على البيئة والملاحة الجويَّة والمظهر العام للمطارات.


على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.


واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشمالي حول أسعار السِّلع حيث أكَّد أنَّه وبرصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 56 سلعة أساسيَّة، وانخفاض 28 سلعة أخرى، فيما شهدت ارتفاع أسعار 6 سلع منها أصناف من الخضار واللُّحوم.


وأكَّد الشَّمالي أنَّ الوزارة مستمرة بتسيير الجولات الرَّقابية على الأسواق والمنشآت، حيث جرى تنفيذ قُرابة 3273 زيارة إلى منشآت تجاريَّة خلال الأسبوعين الماضيين، نجم عنها تحرير 162 مخالفة وفق أحكام للقانون.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1717247120213

الخصاونة للشباب: اذهبوا إلى التفاؤل بالمستقبل

01 حزيران 2024
445793805_839627661532274_109425947232829858_n

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

26 أيار 2024
1716468225902

الخصاونة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

23 أيار 2024
1716127741736 (1)

قرارات مجلس الوزراء

19 أيار 2024
اقرأ أيضا
عطلة رسمية - (تعبيرية)

رئيس الوزراء يحدد عطلة عيد الأضحى

منذ 50 دقيقة
1717328628098

وزير الأوقاف يودع أول قافلة حجاج أردنيين

منذ1 ساعة
f4b56a22-f120-468f-8ebc-65d31a1a1ff6_16x9_1200x676

الأردن على موعد مع درجات حرارة تلامس الـ 50 في هذه المناطق غدا

منذ2 ساعة
F0x3TlqWwAQu97K

تفويض البلديات بدوام الكوادر الميدانية بموجة الحر

منذ3 ساعة
1717326907702

إرادة ملكية بمنح لقب معالي للدكتور عادل الشركس

منذ3 ساعة
صندوق اقتراع في الانتخابات النيابية الماضية

استطلاع يتوقع مشاركة نحو 35% من الأردنيين في الانتخابات النيابية المقبلة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ20 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 