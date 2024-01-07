قرار حكومي جديد يتعلق بالعمالة السورية

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قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق بتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدَّة عام بالنِّسبة للعاملين السُّوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة شهور للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين.وسيتمُّ تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.