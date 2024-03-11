قرار قضائي بتغيير نوع جنسين لقاصرين من إناث الى ذكور وتغيير اسميهما

موفق كمال

عمان- وافقت محكمة بداية حقوق عمان على تغيير نوع جنسين لشقيقتين قاصرتين من إناث الى ذكور، وكذلك تغيير اسميهما، بعد أن ظهر عليهما تحولا ذكوريا في أعضائهما التناسلية.

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ووفق قرار الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف والتمييز، فإن الشقيقين اللذان تم تحويل جنسهما من إناث الى ذكور خضعا إلى إجراء فحص سريري وتقرر إجراء عملية جراحية لهما لإصلاح التشوه الخلقي في أعضائهما التناسلية وإنزال الخصيتين الهاجرتين وترميم القضيب.



ويشير القرار أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين للقاصرين لدى مستشفى خاص وهما الآن ذكران "كاملي الذكورة".



ولغايات توثيق التغيير الذي حدث لهما أقام والدهما دعوى ضد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته، كذلك ضد أمين السجل المدني بالإضافة لوظيفته ويمثلهما وكيل عام إدارة قضايا الدولة.



وألزمت المحكمة مدير الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى مدير السجل المدني بتغيير أسماء القاصرين وكذلك تغيير نوع جنسهما.

وقضت المحكمة بتغيير اسم وجنس ابني المدعي في سجلات وقيود الأحوال المدنية ليصبحا ذكرين وتغيير اسميهما إلى أسماء مذكرة.