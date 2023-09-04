كلية الامير فيصل الفنية تدعو الطلاب للانضمام إلى برنامجي الدبلوم الهندسي وفني الطيران

دعت كلية الأمير فيصل الفنية الطلاب للانضمام إليها على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران.

وجاء في نص الإعلان ما يأتي:



كلية الأمير فيصل الفنية تدعوك إلى الإنضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران لتكون أحد السواعد الماهرة لسلاح الجو الملكي للعمل على جميع أنواع الطائرات والأنظمة المساندة في سلاح الجو الملكي .

فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الإنتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة.

سيتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي

WWW.RJAF.MIL.JO

علماً بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات إعتبارا من يوم الخميس الموافق 7/9/2023 ولغاية 17/9/2023.

وسيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل لجنة الإنتخاب برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني.

لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الصحف اليومية والموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي الأردني

شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ كلية الأمير فيصل الفنية :

1.أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

2.ان يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.

3.أن يجتاز الفحص الطبي المقرر والمقابلة الشخصية بنجاح

4.أن لا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

5.أن لا يقل معدل الثانوية العامة في جميع الفروع (العلمي، الأدبي، والصناعي) عن 60% وعلى أن لا تقل علامة اللغة الأنجليزية عن 60% وكحد أدنى .

6.أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية او الأجهزة الأمنية.

7.أن يكون أعزب.

8.أن يجتاز فحص اللغة الانجليزية المخصص لذلك.

الوثائق المطلوبة :

1.نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يتم الحصول علية من مكاتب التعبئة والجيش الشعبي .

2.صورة مصدقة عن الهوية الشخصية.

3.كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

4.شهادة الميلاد أصلية عدد 2 أو صورة مصدقة عنها.

5.صور شخصية حديثة عدد (4).

6.دفتر العائلة صفحة الوالد اوشهادة وفاة للوالد مثبت عليها مكان ولادة الاب وصورة مصدقة عنها

7.دفتر خدمة العلم مؤجل.

8.قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكريين او صورة عن شهادة التعيين للعاملين .

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