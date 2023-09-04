الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كلية الامير فيصل الفنية تدعو الطلاب للانضمام إلى برنامجي الدبلوم الهندسي وفني الطيران

download
كلية الأمير فيصل الفنية

دعت كلية الأمير فيصل الفنية الطلاب للانضمام إليها على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران.
وجاء في نص الإعلان ما يأتي:

كلية الأمير فيصل الفنية تدعوك إلى الإنضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران لتكون أحد السواعد الماهرة لسلاح الجو الملكي للعمل على جميع أنواع الطائرات والأنظمة المساندة في سلاح الجو الملكي .
فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الإنتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة.
سيتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي 
WWW.RJAF.MIL.JO
علماً بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات إعتبارا من يوم الخميس الموافق 7/9/2023 ولغاية 17/9/2023.
وسيتم التواصل  مع من تنطبق عليه الشروط وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل لجنة الإنتخاب برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني.
لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الصحف اليومية  والموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي الأردني 
شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ كلية الأمير فيصل الفنية :
1.أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
2.ان يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.
3.أن يجتاز الفحص الطبي المقرر والمقابلة الشخصية بنجاح
4.أن لا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
5.أن لا يقل معدل الثانوية العامة في جميع الفروع (العلمي، الأدبي، والصناعي) عن 60%  وعلى أن لا تقل علامة اللغة الأنجليزية عن 60% وكحد أدنى .
6.أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية او الأجهزة الأمنية.
7.أن يكون أعزب.
8.أن يجتاز فحص اللغة الانجليزية المخصص لذلك.
الوثائق المطلوبة :
1.نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يتم الحصول علية من مكاتب التعبئة والجيش الشعبي .
2.صورة مصدقة عن الهوية الشخصية.
3.كشف علامات الثانوية العامة  الأصلي أو صورة مصدقة عنه.
4.شهادة الميلاد أصلية عدد 2 أو صورة مصدقة عنها.
5.صور شخصية حديثة عدد (4).         
6.دفتر العائلة صفحة الوالد اوشهادة وفاة للوالد مثبت عليها مكان ولادة الاب وصورة مصدقة عنها 
7.دفتر خدمة العلم مؤجل.
8.قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكريين او صورة عن شهادة التعيين للعاملين .

اضافة اعلان


275088

30% نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة منذ9 ساعة

63829420268822340528

إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية منذ11 ساعة

images

تبرئة ثلاثيني من جناية هتك عرض عشرينية في إربد منذ11 ساعة

منظر عام لمدينة عمان

طقس صيفي اليوم وارتفاع الحرارة غدًا منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Passive_Smoking_Header_1280x720

هربا من التدخين.. موظفة حكومية تحصل على إجازة بدون راتب قرابة 4 سنوات

منذ3 ساعة
5f943ac4c35e4

بدء موسم عصر الزيتون 25 تشرين الأول المقبل

منذ3 ساعة
وزير الداخلية مازن الفراية

وزير الداخلية: "التضييق" على العمل الحزبي مجرّم بالقانون

منذ6 ساعة
ءئ

بعد تقديم أوراق اعتماده... من هو السفير الألماني الجديد في الأردن؟

منذ6 ساعة
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

منذ8 ساعة
275088

30% نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |منذ 7 دقيقة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |منذ 8 دقيقة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |منذ 10 دقيقة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 