كلية الزرقاء الجامعية تقيم معرضها السنوي للأزياء

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أقامت كلية الزرقاء الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية المعرض السنوي لمشاريع التخرج لطلبة تخصص تصميم الأزياء وانتاج الملابس وبحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد غيث وأعضاء مجلس الأمناء الدكتور محمد الزبيدي والمهندس عاكف ابو حجر وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والادارية وذوي الطلبة.حيث ضم المعرض قطع ملابس للأطفال، اضافة الى بدلات الزفاف وأزياء السهرات في المناسبات المختلفة والتي عكست روح الموضة وعالم الأزياء المليء بالرقي والابداع.كما واشتمل المعرض على أشغال يدوية تراثية بلمسات الحداثة المعاصرة،وجداريات فنية غاية بالروعة والجمال.من جهته أكد عميد الكلية الدكتور محمد غيث على الدعم المستمر من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني لتوفير كافة السبل الممكنة لصقل مهارات الطلبة والربط بين التعليم الأكاديمي والمهارات التقنية التي يحتاجها الطالب للانخراط في سوق العمل.مشيرا ان هذا المعرض دليل على جودة مخرجات الطلبة في تخصص تصميم الأزياء وانتاج الملابس والتخصصات الأخرى، مايسهم في دعم سياسة الجامعة الرامية إلى تشبيك مخرجاتها من الكفاءات الطلابية مع سوق العمل.