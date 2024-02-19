كهرباء إربد تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد ومديرها العام وكافة موظفيها والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

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ويتقدمون من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.



إنا لله وإنا إليه راجعون





