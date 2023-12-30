كوب 28.. دعوة أردنية لتعزيز الترابط بين المياه والغذاء والزراعة

إيمان الفارس

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تفرض أزمة غياب هيئة مرجعية موحدة يرتكز عليها دور "إصلاح" الأزمة المناخية أو المائية أو الغذائية، نفسها، على مشهد التحديات العالمية، ومن ضمنها الأردن، والتي تحول دون الوصول نحو استثمار مستدام في مواجهة آثار التغيرات المناخية.وفيما باتت هذه القضية مطلبا ملحّا للوصول نحو أمن مائي أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة دعوات الأردن، خلال مشاركته الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي بداية كانون الأول (ديسمبر) الحالي، لتعزيز الروابط بين المياه والزراعة والغذاء.وقال سلامة، في تصريحات لـ "الغد"، إن مؤتمر (كوب 28) جسّد فرصة مهمة لطرح التحديات الجسيمة لقطاع المياه الأردني والذي ترأس وفده للمؤتمر، وزير المياه والري رائد أبو السعود، سيما وأن المملكة واحدة من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والصراعات، في وقت استضافت فيه خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين، ما أثر على واقعها المائي بشكل كبير، وخاصة الانخفاض الحاد في حصة الفرد إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا.وأضاف سلامة أن وزارة المياه والري شددت على سعيها التام لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة والبحث والتطوير لتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية.إلى جانب إجراءاتها في زيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في الاستفادة من المياه المعالجة وفق أفضل المواصفات والمستويات العالمية كمصدر مستدام، تصل إلى استفادة من نحو 200 مليون متر مكعب سنويا في هذا المجال.وأشار الناطق الإعلامي باسم "المياه" لتأكيدات قطاع المياه خلال مشاركته في المؤتمر الأممي، أهمية انسجام أنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية، وسط تحذيرات من مخاطر تحديات المناخ وأثر انعدام الامن المائي على الامن الغذائي، توازيا وضرورة التكاتف لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تتزايد يوما بعد يوم والآليات الممكن اتباعها لإيجاد الحلول الفاعلة، مع ضرورة زيادة التمويل والدعم المقدم من المؤسسات التمويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.‎وأكد أبو السعود، في تصريحات سابقة، التوجيهات الملكية نحو التنبه للإسراع بتنفيذ مشاريع مائية مستدامة حيث نفذ الاردن مشروع الديسي لتامين 100مليون متر مكعب سنويا، "ولكن أزمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات ونعمل حاليا بقوة للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا".وركز حينها، على ضرورة إيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول، معتبرا أنها أصبحت تحدّ حقيقي وخطر، يهدد الاستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الاحواض والمصادر المائية.واستعرض التجربة الأردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها من خلال تعزيز الحصاد المائي من مياه الأمطار وبناء الآبار التجميعية في المؤسسات والمنازل وبناء الحفائر والسدود، حيث تم الاتفاق على تعيين ضباط ارتباط للمشاريع الناجحة في الدول المشاركة لعرضها في مؤتمر المياه العام 2024 الذي سيعقد في بغداد.وحذرت المناقشات التي جرت خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمرتبطة بمحور المياه، من تذبذب السياسات غير المستدامة التي تؤثر سلبا على استخدام المياه لتعزيز تغير المناخ، مقابل عدم استعداد "النظم الغذائية الحالية في جميع أنحاء العالم"، لمكافحة أزمة المياه وتحمل ضربات غير متوقعة.وفي إطار الخطوات المتخذة في مجال المياه خلال اختتام المؤتمر ذاته، تأرجح مجتمع المياه بين الأمل وخيبته إزاء دور المياه في العمل المناخي "بين غير الموجود والواعد".ورغم ذلك، لفت تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (سيوي)، لأهمية المفاوضات الرسمية المنعقدة في إطار المياه خلال مؤتمر (كوب 28)، إلا أن الاعتراف أيضا بالمياه وبشكل متزايد كعامل رئيسي للعمل المناخي المؤثر، لا يقل أهمية أيضا.