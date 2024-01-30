كيف نحمي أطفالنا من التضليل في العصر الرقمي؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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أصبح التعرض للتضليل أكبر مما نتصور، ولم يعد أثره متعلقا بتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم حول موضوع معين، بل وصل إلى التأثير على انتماء الناس لأوطانهم، وتغيير عقائدهم تجاه مختلف القضايا التي تهمهم، ووصولا إلى التأثيرات السلبية التي تجبر الناس على إنفاق أموالهم في شراء سلع لا يحتاجون إليها، بل يصبحون عبيدا لها – بكل ما تعني الكلمة من معنى -.في ظل انتشار الرقمية، لم يعد موضوع التضليل مقتصرا على فئة من الناس، بل أصبح يؤثر على كل إنسان مهما كان كبيرا، أو صغيرا بالسن، والخطورة في الـموضوع أن هناك جهات، ومنظمات، ودولا، وأفرادا يؤثرون على ثقافة الناس، واتجاهاتهم، وعقائدهم بشكل سلبي، وقد ينعكس ذلك بشكل أو بآخر على إنتماء الناس، وتوجهاتهم، وإنتاجياتهم.ما سأناقشه هنا ما يتعلق ببعض وسائل التربية السائدة في مجتمعاتنا العربية التي تساعد على انتشار التضليل، والأخبار الزائفة، والوقوع في الخداع، وتشجيع الاستهلاك غير الـمبرر الذي تحاول منصات التواصل الاجتماعي نشره في العالم من أجل بناء نظام رأسمالي متطرف لا يراعي خصوصية الدول النامية، أو احتياجات الناس الحقيقية.أول أسلوب تربية يساهم في جعل الفرد متلقيا طبيعيًا للتضليل، ومتقبلا لكل ما يملى عليه هو التربية القائمة على التلقين البعيد عن مهارات التفكير الناقد، والتمعن فيما يتم سماعه، ومقارنته مع الحقائق، والوقائع، وسبر أغواره، وهذا الأمر يبدأ من الطفولة المبكرة حيث تؤثر بيئة الـمنزل والحوار العائلي، ومناقشة العائلة بكيفية اتخاذ القرارات، ونقد أي خبر تسمعه العائلة بطريقة موضوعية، فتترسخ القدرة لدى الطفل على نقد كل ما يسمعه، وتنمو معه في مراحل عمره الـمختلفة هذه القدرة، وعكسها، تجعله مجرد إمعة يميل حيث تميل الناس، فلا يمتلك قراره، ويصبح مجرد رقم بين الناس.ويقصد بالنقد الموضوعي عملية تقييم الأشياء والـمواقف التي تتعرض لها العائلة بذكاء، وبناء على معطيات معينة، وشرح ذلك للطفل بلغته، وبطريقة مبسطة، وبهذه الطريقة يبدأ عقل الطفل ينمو بالاتجاه الصحيح، فنحميه في صغره وكبره من المخادعين، ونبني في داخله ثقافة وقائية تقلل من وقوعه في التضليل.ولا بد هنا أن نشير إلى الحفظ في الـمدارس، وطريقة تلقين الدروس، دون اللجوء إلى الأساليب الحديثة، فهذه الأساليب تساهم في صناعة مواطن سهل الانقياد لكل كذبة، أو إشاعة، ونعرف جيدا أن هناك جهودا تبذل في كثير من الدول العربية لتغيير المناهج، ولتقليل الحفظ، أو التلقين، ولكن ما يحصل في منصات التواصل الاجتماعي لا يعطينا مؤشرات إيجابية عن التغير في طريقة التعاطي مع الـمحتوى المضلل، بل وفي المحطات التي يحصل فيها فتن بين مكونات الـمجتمعات، نرى أن العقلية الناقدة تغيب، وتسيطر على الناس في الغالب – غريزة القطيع – القائمة على الاتكاء على القبلية والطائفية، والمناطقية، والـمشاركة في كل أشكال وأنواع الفتن دون التفكير بعمق بمن يقف وراءها، وقلما نجد في بعض الـمجتمعات من ينتبه لذلك، ويطبق الحل الأمثل في مثل هذه الحالات، وهي الابتعاد عن الفتن، والاحتكام إلى القانون، والخضوع التام لمنطق الدولة بعيدا عن الهويات الفرعية القاتلة.التربية الأحادية التي لا تتقبل الآخر، ولا تزرع في الطفل التفريق بين الرأي والحقيقة، تساهم في التضليل، كثيرا من الناس في مجتمعاتنا يربون أطفالهم على الحقائق المطلقة، دون مراعاة أن هناك حقائق موجودة في الكون امتلكت مع مرور الوقت، والإثبات العلمي جوهرها، وكنهها، وفي الـمقابل هناك نظريات غير ثابتة، وآراء تتغير وفقا للمعطيات، وتأتي وفقا لخلفية كل إنسان الثقافية والمعرفية، والواقعية.بسبب التربية الأحادية لا يمتلك الفرد في الـمجتمع القدرة على التمييز بين الأحداث التي تحصل معه، ولهذا فهو مؤهل وبقوة ليصبح أسيراً للتضليل في منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها، ولن يتمكن في أي لحظة من أن يقف في وجه العدوان الرقمي، بل سيكون أداة طيعة في أيدي من يعمل ضد بلده، فهو مجرد تابع، يسير مع التيار.هذه بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية أطفالنا، والتي تساهم في جعلهم أفرادا أكثر تقبلاً للتضليل الإعلامي في الزمن الرقمي، ولا بد من تغيير الأساليب القديمة في التربية للـمساهمة في بناء إنسان قادر على التعامل مع العصر الرقمي بقوة، بعيدا عن الوقوع في حبائل التضليل، قادرا أن يكون مواطنا منتجا، مستقلا بفكره، وإلا فإنه سيكون جزءا من تيار جارف تائه لا يعرف إلا أن يكون جزءا من مخطط الآخرين.