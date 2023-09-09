"لائحة الأجور الطبية": انسحابات من "لجنة التسعير" والهواري يدعو لاجتماع اليوم

محمد الكيالي

بعد أن قررت أربع جهات تمثل العمال والتأمينات الصحية، أمس، الانسحاب من لجنة معنية بدراسة الأجور الطبية، يتوقع أن يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اجتماعا معها، اليوم، في محاولة لطي الخلاف بينها من جهة وبين نقابة الأطباء من جهة أخرى.

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وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أعلنت أمس الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.



وقالت هذه الجهات مجتمعة في كتاب موجه إلى الوزير الهواري، إن انسحابها من اللجنة يأتي "احتجاجا على عودة نقابة الأطباء للتصعيد عبر كتاب وجهته إلى شركة الحوسبة الصحية الدولية واشتراط تطبيق الصندوق التعاوني ولائحة الأجور الجديدة".



واستغربت "إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية".



وأعلنت الانسحاب من لجنة التسعير، وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".



إلى ذلك، علمت "الغد" أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري سيجتمع اليوم الأحد مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لبحث قرارهم خصوصا وأن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة تعمل على الخروج باتفاق مرضٍ للجميع.



وفي هذا السياق، اعتبرت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة ضبط المهنة الدكتورة مها فاخوري، أن قرار الانسحاب "هو بحدّ ذاته تصعيد للأزمة".



وأشارت فاخوري في تصريح لـ"الغد" إلى أن اللجنة تعمل على الانتهاء من إقرار لائحة الأجور لسنة 2021 والصندوق التعاوني للنقابة.



وأكدت فاخوري أن الاتفاق الذي جرى أمام وزير الصحة، سابقا، هو أن لائحة أجور 2021 هي الأساس الذي سيُبنى عليه عبر التفاوض.

وقالت إن لائحة 2021 يوجد بها 40 % من الإجراءات الطبية الجديدة التي لم تكن ضمن لائحة أجور عام 2008، مبينة أن مجلس النقابة يحتكم بالنهاية لقرارات الهيئة العامة.



وأشارت إلى أن قرار تأجيل وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، هو قرار تم الاتفاق عليه بالإجماع أمام وزير الصحة وأن "من يخل بهذا الاتفاق فإنه البادئ بالتصعيد".



من جهته، قال عضو مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة: "بالرغم من عدم رضانا على اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، واجتماع كل من هم في مواجهة نقابة الأطباء، إلا أن لدينا قناعة بأننا على حق وأن وزارة الصحة ستنصف الطبيب والمريض".



ولفت إلى أن "قبول مجلس النقابة بتشكيل اللجنة، يأتي من باب حرصها على العمل التشاركي ولإعطاء الفرصة للحوار والتفاوض للوصول إلى خطوط مشتركة نحو إقرار لائحة 2021".



وشدد الجلامدة على أن القرار الأخير لهذه الجهات، يعطي مجلس النقابة الحق في الاستمرار بأي إجراء فيه مصلحة المريض والطبيب.



وبين أن شركات التأمين "حرمت الأطباء من حقوقهم المالية عبر فرض نسب خصوصات عالية"، موضحا أن "كثيرا من الأطباء رفضوا التعامل معها".



وفي 22 آب (أغسطس) الماضي، أنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني.



وضم الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة فراس الهواري بحضور محافظ البنك المركزي عادل شركس ونقيب الأطباء زياد الزعبي وممثلي مجلس النقابة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.



وتم خلال الاجتماع، وبناء على اتفاق الأطراف المعنية، اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.



وأكد وزير الصحة حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار كأساس لحل أي خلاف قائم بين الأطراف كافة.

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