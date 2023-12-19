الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا أردنيين بين مصابي زلزال الصين

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لا أردنيين بمصابي زلزال الصين
 أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة أن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بكين ‫تواصلت مع الجهات الصينية الرسمية للتأكد من سلامة أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في مقاطعة ‫قانسو الصينية‬ التي ضربها الزلزال يوم أمس. اضافة اعلان

وقال القضاة إن السفارة الأردنية في بكين على تواصل مع مواطنة أردنية واحدة مقيمة في منطقة الزلزال ومسجلة على قوائم السفارة، وهي بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذىً نتيجة الزلزال.

وأضاف بأن السلطات الصينية أكدت للسفارة عدم وجود أي أردني بين الإصابات المسجلة لديهم جراء الزلزال.
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