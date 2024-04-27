الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لا تعيدوا العصا إلى يد المعلم

د. أشرف الراعي
د. أشرف الراعي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور بعنوان «أعيدوا العصا إلى يد المعلم»، ومع اختلافي مع مضمون هذا المنشور وما تبعه من تعليقات كانت تدعو وتحرض على إعادة «هيبة المعلم» عبر استخدامه لوسيلة الضرب، فلا بد اليوم من مناقشة هذه القضية بصورة قانونية ومجتمعية، لا سيما وأن المنشور يشكل «تحريضاً» على إيذاء الأطفال من جهة، ومن جهة أخرى أهمية مناقشة مدى عنف المجتمع أحيانا في التعامل مع أبنائنا الطلبة تحت بند «التربية الصحيحة»، وضرورة التوعية بحقوقهم وعدم الاعتداء عليهم أو الإساءة لهم، ضمن جملة من المحاور.اضافة اعلان
أولاً: لقد كرّم الله عز وجل الإنسان ومنع إهانته، حيث يقول الله عز وجل في محكم كتابه «ولقد كرمنا بني آدم».. صدق الله العظيم، لذلك جاءت النصوص القانونية بمعاقبة من يعتدي على إنسان بالضرب حتى ولو كان طفلاً واضحة وشاملة؛ حيث تنص المادة (333) من قانون العقوبات الأردني على أن: «كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استخدم سلاحاً.
أما الإيذاء البسيط في القانون الأردني، وهو الذي لا يؤدي لتعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرة أيام، وهو أبسط أنواع الإيذاء البسيط، وهذا الإيذاء يتطلب شكوى من المجني عليه، وإذا تنازل عنها سقطت تبعاً لها دعوى الحق العام، فتنص عليه المادة 334 من قانون العقوبات بما يلي: «إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.. ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام».
كما ينص قانون حقوق الطفل في البند (ج) من المادة (24) على أنه «يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد»؛ كما تنص المادة 16 / ج من القانون ذاته على أن «تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه».
ثانياً: ما نشهده اليوم من دعوات للعنف على مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة إلى وقفة جادة ونظرة إلى تأثيرات ذلك على الأطفال وأسرهم وعائلاتهم خصوصاً ممن يفترض أنهم يحمونهم ويوجهونهم لا سيما الأطفال، وتوعية الأهل والأطفال وحتى المدرسين بحقوق الطفل وهذه مسؤولية مشتركة على مختلف الجهات سواء من القانونيين، أو الخبراء أو المختصين أو أساتذة الجامعات، أو الإعلاميين والصحفيين.
ثالثا: إن حماية حقوق الطفل لا تنطلق فقط من التشريعات القانونية الداخلية بل من التزامات دولية؛ حيث صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة العام 1991 والتي تضمنت ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، مع تحفظه على بعض المواد، وذلك لحماية الطفولة.
لذلك فإن كل قول أو تصريح يتعارض مع هذه المبادئ لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفي ذلك توسع في حماية المجتمع من هذه الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض الأطفال إلى اعتداءات جسدية من معلميهم علماً بأن المعلم أقوى في البنية الجسدية من الطفل ويفترض به أن يحميه ويدافع عنه لا أن يؤذيه ويضربه ويعتدي عليه، فضلاً عن ضرورة متابعة وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكل من يقوم بنشر مثل هذه المنشورات التحريضية على أجساد أطفالنا الغضة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدكتور ابراهيم بدران

غزة والضفة.. من التجويع إلى التهجير

منذ4 ساعة
1714220361403

تربية الجيزة تحتفل باليوبيل الفضي ويوم الكرامة والعلم

منذ10 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

ترجيح الإبقاء على مجلس النواب حتى منتصف تموز والحكومة إلى ما بعد الانتخابات

منذ11 ساعة
54384_4_1685770048

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ12 ساعة
ae9f214e-85f7-4ad3-a79e-dfb3fabc1459

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية

منذ13 ساعة
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)

المرصد العمّالي يطالب بتعزيز آليات الرقابة على السلامة في أماكن العمل

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ3 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ3 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 