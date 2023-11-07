لدغة نحلة تقود إلى عامين ونصف من التقاضي في عجلون

موفق كمال

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انشغلت محكمتا صلح جزاء عجلون ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية على مدار عامين ونصف بشكوى سببها قيام نحل بلدغ مواطن، وانتهت القضية بإعلان براءة صاحب المنحلة.وأيدت محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية براءة صاحب مزرعة نحل في أحدى قرى عجلون من تهمة التسبب بالإيذاء، بعد تعرض أحد أقربائه للدغة نحلة بينما كان يجلس في مزرعته المجاورة .وكان مدعي عام عجلون قد استأنف قرار محكمة صلح جزاء عجلون مطالبا بفسخ قرارها المتعلق ببراءة صاحب المنحلة لعدم قيام الدليل، كما وجدت المحكمة انه لا يوجد أدلة تشير إلى التقصير أو الإهمال من قبل (المشتكى عليه) صاحب المنحلة، كما أن بينات النيابة جاءت عاجزة عن إثبات أن يكون النحل الذي لدغ المشتكي قادم من مزرعة.عن الوقائع حسب ما ورد بقرار الحكم تتلخص انه بتاريخ 2/7/2021 وحوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً وأثناء أن كان المشتكي نائماً في المزرعة العائدة له والتي تقع في بلدة "اوصره" بجوار أرض تعود للمشتكى عليه في نفس المكان يقوم بتربية النحل فيها، تعرض المشتكي لقرص بواسطة النحل مما أدى إلى إصابته وتم إسعافه إلى المستشفى و"احتصل" على تقرير طبي أولي بحالته الصحية.