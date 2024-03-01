الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لقطات من الإنزالات الجوية الأردنية على شمال غزة

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جانب من المساعدات

أظهرت لقطات مصورة صباح اليوم الجمعة المساعدات التي قام بإنزالها جواً سلاح الجو الملكي الأردني إلى مناطق شمال قطاع غزة.

وتم إنزال المساعدات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية عبر صناديق مخصصة وبواسطة المظلات الجوية على مناطق الشيخ رضوان والجلاء والنصر والصفطاوي شمالي القطاع.

وارتفعت عدد الإنزالات الجوية الأردنية التي نفذت من سماء غزة منذ شهر تشرين الثاني وحتى اليوم إلى ٢٣ إنزالا جوياً.

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