الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

للأردنيين.. منح دراسية في برنامج الدراسات العليا في سلوفينيا (رابط)

منح دراسية للدراسات العليا في سلوفينيا (رابط)
منح دراسية للدراسات العليا في سلوفينيا (رابط)
تعلن القنصلية الفخرية لجمهورية سلوفينيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا (ماجستير / دكتوراه) في الجامعات السلوفينية، حيث يمكن للراغبين الدخول على الرابط أدناه للاطلاع على تفاصيل المنح وآلية التقديم:اضافة اعلان

ملاحظات هامة:
•  الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15-9-2023.
• للاطلاع على تفاصيل ومميزات الدراسة في سلوفينيا الدخول إلى الرابط أدناه:

• لغة الدراسة ستكون باللغة السلوفينية ولا تغطي المنحة دراسة اللغة ويجب أن يكون لدى المتقدم خلفية عن اللغة السلوفينية، كما يمكن للمتقدم حضور دورات في اللغة السلوفينية خلال السنة الدراسية الأولى وعلى نفقته الخاصة.
• يتوفر بعض التخصصات باللغة الإنجليزية، للاطلاع عليها الدخول إلى الرابط أدناه: 

• لمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل مع القنصلية الفخرية السلوفينية في عمان عبر البريد الإلكتروني : consul.slo@leaders.jo
• كما يمكن الاستفسار من الجهة المانحة عبر البريد الالكتروني : (indira.dzopa@sklad-kadri.si) أو الهاتف رقم  ( +386 (0)1 434 58 93).
• لمعرفة أسماء الجامعات السلوفينية المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط التالي:
;           
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
مكملات

"الغذاء والدواء" تلغي إجازة 3 مكملات غذائية للترويج لها بادعاءات غير صحيحة منذ9 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-04 at 10.32.32 AM

147.211 طالبا يتقدمون الخميس لثاني امتحانات التوجيهي 05 تموز 2023

الجامعة الألمانية الأردنية وتحديث برامجها نافذة المستقبل نحو مواكبة التحول الرقمي وتحقيق متطلبات السوق

الجامعة الألمانية الأردنية وتحديث برامجها نافذة المستقبل نحو مواكبة التحول الرقمي وتحقيق متطلبات السوق 05 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-05 at 12.47.42 PM (1)

جنين: نداء عاجل لحماية الفلسطينيين 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذكرى 18 لوفاة صالح محمد عبدالرحمن النسور

الذكرى 18 لوفاة صالح محمد عبدالرحمن النسور

منذ2 ساعة
الوطني للبحوث الزراعية محط اهتمام البرازيل

الوطني للبحوث الزراعية محط اهتمام البرازيل

منذ3 ساعة
أثاث - (تعبيرية)

نقابة تجار ومنتجي الأثاث تعقد اجتماعها الأول

منذ4 ساعة
استكمال خدمات الرخص النباتية وتسليم المبيدات إلكترونيا

استكمال خدمات الرخص النباتية وتسليم المبيدات إلكترونيا

منذ4 ساعة
الأمانة: استقبال معاملات تخمين شرق عمان الأحد المقبل

الامانة تستقبل 2266 شكوى وملاحظة خلال حزيران الماضي

منذ8 ساعة
408300

"أصحاب المكاتب": كلفة الاستقدام في العقبة أعلى من المحافظات.. ما السبب؟

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ21 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 