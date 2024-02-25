الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للتخفيف من حدة البرد القارس.. توزيع "حقيبة الشتاء" في الأردن

أفراد من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية يوزعون حقيبة الشتاء
فريق من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية يوزع "حقيبة الشتاء" في الأردن
بدأت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية توزيع حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات مدينة سحاب شرقية العاصمة عمّان بالتعاون مع جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية، للتخفيف من حدة الشتاء على بعض الأسر.اضافة اعلان

يأتي ذلك ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي يتم تنفيذه في 13 دولة حول العالم.

وتحتوي الحقيبة على المكونات الأساسية التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء من الألبسة والاحتياجات المناسبة.

وقال مدير إدارة المشاريع والبرامج بمؤسسة زايد الإنسانية عبد العزيز الزيدي، "نحن سعداء بتواجدنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقد بدأت المؤسسة اليوم بتوزيع حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات سحاب ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي تتبناه المؤسسة للتخفيف من حدة الشتاء القارس".

وأضاف الزيدي: "نستهدف تغطية احتياجات عدد كبير من الأسر في المناطق المضيفة، حيث يغطي "برنامج حقيبة الشتاء" لهذا العام، 13 دولة حول العالم من معظم القارات، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف من حدة الشتاء القارس على بعض الأسر".

وأشار إلى أن مؤسسة زايد الإنسانية تعد جهة رائدة في العمل الخيري والإنساني عالمياً، حيث أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل أكثر من 3 عقود وتغطي مشاريعها وبرامجها أكثر من 186 دولة حول العالم.

وأوضح أن المؤسسة حريصة على تأدية دورها الإنساني في كافة دول العالم من خلال برامج ومشاريع خيرية وإنسانية في مجالات متعددة؛ منها الصحة والتعليم والإغاثة وغيرها من المجالات.

ولفت الزيدي إلى أن برنامج حقيبة الشتاء وغيره من البرامج الإنسانية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة، متوجهاً بالشكر إلى جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية وإلى فرق العمل الأردنية على كافة الجهود التنظيمية المبذولة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

صناديق تقاعد النقابات المهنية.. نوايا حسنة ونتائج خطيرة

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)

الخصاونة: لا يوجد جسر بري أو بحري أو جوي مع "إسرائيل"

منذ5 ساعة
انطلاق العمل لإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري بداية نيسان

انطلاق العمل لإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري بداية نيسان

منذ6 ساعة
لقاء مفتوح لمناقشة مشاكل الاحتياجات المائية لقطاع التمور

لقاء مفتوح لمناقشة مشاكل الاحتياجات المائية لقطاع التمور

منذ7 ساعة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة

منذ8 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-24 at 1.41.28 PM

غزة على شفير الهاوية.. فهل من منقذ؟

24 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ18 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 