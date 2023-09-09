للعام الثاني على التوالي ... إعلام الأمن العام يحصد جوائز التوعية العربية.

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حققت مديرية الأمن العام جائزة عربية جديدة في مجال التوعية، بحصولها على المركز الأول عن أفضل نشرة توعويه تثقيفية، والمركز الثالث عن أفضل فيلم توعوي في مجال الدفاع المدني، ضمن المسابقة التي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والذي عقد في االمغرب.وسلم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجوائز للفائزين في المسابقة، والتي تعقد كل سنتين على مستوى أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في الدول العربية، وجاءت هذا العام تحت عنوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) في التعامل مع التغيرات المناخية.وشاركت مديرية الامن العام في المسابقة من خلال مواد توعوية شاركت بها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وتسلم الجوائز مندوباً عن الأمن العام الأردني العقيد أحمد النعيمات، من مديرية الدفاع المدني - الأمن العام الأردني.ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام حصدت وللعام الثاني على التوالي جوائز التوعية على مستوى الوطن العربي، إذ كانت قد تسلمت العام الماضي (2022) جائزة افصل فلم توعوي في مجال التوعية المرورية، كما كانت قد شاركت في مسابقة التوعية في مجال الدفاع المدني في النسخة السابقة من المسابقة، محققة المركز الأول عن مسابقة أفضل فلم توعوي في العام (2021).