لماذا لا يكون لدينا مشروع وطني للقراءة؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى، إيلاء القراءة اهتمامًا خاصًا، باعتبارها مفتاح التعلم والمعرفة، وبوابة العبور نحو آفاق واسعة من العلم والإبداع، وخاصة في ظل التغيرات الرقمية العالمية التي جعلت من صناع الـمحتوى، والمؤثرين هم من يصنعون تفكير الناس، وهذا فيه خطر كبير في غالب الأحوال يجب الانتباه إليه.من الـمهم إطلاق مشروع وطني للتشجيع على القراءة، وهذا يعد خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، ونشر الوعي بين مختلف فئاته العمرية، ودفع عجلة التنمية الثقافية والفكرية، وغيرها من الفوائد التي لا يمكن حصرها ومنها:أولًا: تعزيز مهارات اللغة والتعبير: تعد القراءة عنصرًا أساسيًا لتنمية مهارات اللغة والتعبير، مما يساعد الأفراد على التواصل بشكل فعال، وصياغة أفكارهم بوضوح، وتقديم عروضهم بشكل مقنع.ثانيًا: توسيع مدارك المعرفة: وهذا يتيح للناس فرصة الاستكشاف والتعلم حول مختلف المجالات، وتوسيع مداركهم الفكرية، واكتساب خبرات جديدة تثري حياتهم، مما ينعكس على إنتاجيتهم في الـمجتمع، وزيادة قدرتهم على التأقلم مع محيطهم، وبناء أسلوب حياة أفضل.ثالثًا: تحفيز الإبداع والابتكار: تحفز القراءة على التفكير النقدي، وتنمّي مهارات حل المشكلات، وتشجع على الإبداع والابتكار، مما يسهم في دفع عجلة التقدم والتطور في مختلف الـمجالات، ويساهم في زيادة الإبداع في الـمجتمع، والقدرة على الابتكار، وغني عن الذكر أن الأمم تطورت من خلال الإبداع، والابتكار، والاختراع، وأن هناك تنافسًا عالميًا كبيرًا في هذا المجال، ولا بد لنا في بلدنا الأردن وعالمنا العربي الكبير أن نكون جزءًا منه.رابعًا: غرس القيم الأخلاقية: تعد القراءة وسيلةً فعالةً لغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية الحميدة في نفوس الأفراد، وتعزيز روح التسامح والاحترام للآخر، وكلما تمكن الإنسان من معرفة أكثر مما يدور حوله، يصبح تفكيره أكثر مرونة، ويتقبل الآخرين، وبذلك يصبح الـمجتمع أكثر تجانسا، وقدرة على التقبل.خامسًا: دعم التماسك المجتمعي: تسهم القراءة في تعزيز التماسك المجتمعي، وخلق أرضية مشتركة للتفاهم والحوار بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات.وهذه الفوائد على سبيل المثال، لا الحصر، فلو علم الناس أهمية القراءة لتنافسوا عليها، وللأسف أن كثيرًا من الناس في مجتمعاتنا لم يدركوا أهميتها.وعودة على المشروع الوطني المقترح للتشجيع على القراءة ليكون رافعة لها هو وأي مسابقة موجودة فعلًا سواء من خلال وزارة التربية والتعليم، أو بعض الجامعات، أو مؤسسة عبدالحميد شومان، فإنه لا بد لهذا خلال هذا المشروع أن يتم اختيار أفضل القراء من الأطفال والكبار، من خلال مسابقات دورية على مستوى الوطن كله، مع مراعاة تنوع الفئات العمرية ومجالات القراءة، وأركز هنا مرة أخرى على ضرورة التركيز على الكبار أيضًا، وعدم اقتصار المسابقات على الأطفال أو الفتيان.وعلاوة على ذلك يجب تقديم جوائز قيمة للمشاركين في المسابقات، تشجيعًا لهم على الاستمرار في القراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافية، وقد أثبتت التجارب أن المكافآت الـمادية تساهم في مثل هذا التشجيع، وشخصيًا لا أرى ضيرا في ذلك، ما دامت تصب في مصلحة الوطن، والناس.ولا بد في هذا السياق من العمل على مشروع نشر مواز لتوفير محتوى جاذب يناسب مختلف الأذواق والاهتمامات، وتشجيع دور النشر على إصدار كتب تلبي احتياجات القراء، ومع علمي أن هناك قصص نجاح كثيرة من خلال دور النشر الأردنية لكن يجب تعميقها، وتوسيعها، وتقليل كلفة النشر لزيادة الإقبال على القراءة.قد يشير قائل إلى الصعوبات الـمالية التي نعانيها في بلدنا، وأن مشروعًا مثل هذا يكلف كثيرًا، والحقيقة أن مثل هذا المشروع يمكن أن يأتي من مساهمات القطاع الخاص، ولتشجيعهم على ذلك يمكن دخول عدة رعاة إعلاميين للمشروع، وهذا الأمر يحث كثيرًا من الشركات على المساهمة فيه، وكلما دعمت الحكومة المشروع إعلاميًا، وأصبح أكثر انتشارًا فإن مزيدًا من الشركات والأفراد سيقدمون له الدعم المالي، والجوائز، وبذلك يصبح جاذبًا للجميع، وأثبتت التجارب أن العائق المادي لا يمكن أن يقف في وجه مشروع مهم، ويقدم خدمات إستراتيجية للبلد.وأخيرًا وفي حالة وجود مثل هذا المشروع على مستوى البلد كله، فلا بد من ضمان النزاهة والعدالة في اختيار الفائزين بعيدًا عن أي اعتبار آخر، لأنه وكلما حصل ذلك يكبر المشروع ويتوسع مع مرور الأيام، ويبدأ الأطفال والكبار بالقراءة من أجل الـمشاركة فيه، ومع الوقت يدركون جمال القراءة فتصبح عادة راسخة عند عدد منهم.ولضمان نزاهة المشروع وفعاليته، يمكن أن تشارك فيه شخصيات ثقافية وأدبية وإعلامية على مستوى المملكة، ليكون هذا الهم – التشجيع على القراءة- هم لكل أبناء الوطن، ولو ألقينا نظرة على مبادرة تحدي القراءة العربية لوجدنا كيف أنها تمكنت من حلحلة الركود في عالم القراءة العربي، ونجحت بجدارة، بناء على عملية تطوير دائم ومستمر في عملها وجهود وإخلاص القائمين عليها، وفي حالة وجود مشروع وطني للقراءة فإننا لا ننافس هذا التحدي بل نتكامل معه للوصول إلى مجتمع قارئ.يقع على عاتق الأردن والعالم العربي مسؤولية ثقافية كبيرة تتمثل في نشر ثقافة القراءة وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وذلك إيمانًا بأهميتها في بناء نهضة حضارية شاملة.ولذا، فإن إطلاق مشروع وطني للتشجيع على القراءة، يعد واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، لضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، فالقراءة ليست ترفًا بل إستراتيجية وحاجة ملحة يجب العمل من أجلها ليل نهار، فالاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل أفضل. وقد حان الوقت للعمل بجد لجعل القراءة عادةً يوميةً في حياة كل فرد من أفراد المجتمع، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، ودعم مشاريع نشر القراءة وتشجيعها.فلنجعل من القراءة جسرًا نعبر عليه نحو آفاق واسعة من المعرفة والتقدم والازدهار.