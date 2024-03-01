لينا الحديد سفيرة للأردن في فرنسا

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قدّمت السفيرة لينا الحديد، اليوم الموافق ١ آذار ٢٠٢٤، أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسة، خلال مراسم جرت في قصر الإليزيه.ونقلت السفيرة الحديد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة الفرنسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ومسؤولين في الحكومة الفرنسية.