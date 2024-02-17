مؤتمر ختامي حول "تمهيد سياسات ضد العنف"

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عُقد في فندق الهلتون عمان، مؤتمر ختامي لتسليط الضوء على إنجاز ونجاح مشروع "تمهيد سياسات ضد العنف" الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات.تمحور المؤتمر حول مناقشة نتائج وتداعيات هذا المشروع الذي أسفر عن تطوير خطة عمل فاعلة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس في بيئة العمل. برعاية كريمة من نائب سفير الاتحاد الأوروبي، السيد بير كريستوف شاتزيسافاس، وبحضور جمع غفير من الشخصيات البارزة وممثلي القطاعين العام والخاص، تمت استعراض التدخلات الرئيسية في خطة العمل والتي تشمل:1. التدابير الوقائية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في بيئة العمل.2. السعي نحو تشريعات شاملة تهدف لإنشاء بيئة عمل خالية من العنف القائم على نوع الجنس.3. تطوير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات العنف.4. إنشاء أنظمة فعالة لتقديم خدمات الدعم المتعلقة بالعنف.في كلمته الافتتاحية، أكدت الأستاذة راية المومني، منسقة مشروع "تمهيد"، على أهمية دعم المرأة وتطوير القطاعات النسائية في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والنائية. بدوره، ألقى السيد يورغ دينهرت، المدير العام لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، الضوء على أهمية المبادرات الرامية لمنع العنف وتعزيز حقوق المرأة.يأتي مشروع "تمهيد" كجهد مشترك لمكافحة العنف المبني على النوع الجنسي في الأردن، وتعزيز دور المؤسسات النسائية في هذا المجال، بغية تحسين الظروف القانونية والهيكلية للمرأة في سوق العمل. يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وتعاونًا، يعزز الوعي بأهمية السياسات الفاعلة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة.