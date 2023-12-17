الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر يدعو لإعداد مؤشرات قياس لتحول الجامعات العربية لجامعات الجيل الرابع

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مؤتمر اتحاد الجامعات العربية
اوصى المؤتمر الدولي الخامس "أطر المؤهــلات وجامعات الجيل الرابع" الى إعداد مؤشرات قياس لتحول الجامعات العربية إلى جامعات الجيل الرابع.
ودعا المؤتمر الذي اختتمت اعماله في الأكاديمية العربية بالأسكندرية ونظمه جمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات الى تفعيل اعتماد البرامج الأكاديمية إقليميا من اتحاد الجامعات العربية، وفقا لدليل اعتماد البرامج الأكاديمية 2022 .اضافة اعلان
كما دعا الى اعداد قاعدة بيانات للمقومين من بالاتحاد مصنفة طبقا للتخصصات المختلفة لمراجعة البرامج الأكاديمية المتقدمة للاعتماد والاستنارة بتجارب الدول العربية والعالمية في تطبيق أطر المؤهلات وتطبيق الإطار العربي للمؤهلات، وإعداد دراسة مقارنة بكل دولة عربية بين إطارها الوطني والإطار العربي.
واكد المؤتمر دور نظم ضمان الجودة كإطار عمل لجامعات الجيل الرابع وتصميم برامج أكاديمية تقود سوق العمل العربي والدولي والاهتمام بالتدويل وحراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعات والاهتمام بإنتاج رائد أعمال يمتلك جدارات تقود سوق العمل وإدراج متطلبات تنمية الابداع والابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وتضمن المؤتمر في يوميه الأول ثلاث جلسات قدم الدكتور بكري سعيد خلال الجلسة الاولى ورقة بحثية  حول نظم ضمان الجودة إطار عمل لجامعات الجيل الرابع كما قدم الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم  الحنيطي ورقة بحثية حول إطار المؤهلات باتحاد الجامعات الإفريقية .
وفي الجلسة الثانية تم استعراض الإطار الوطني للمؤهلات ببعض الدول العربية حيث عرض  الدكتور علاء عشماوي إطار المؤهلات الوطني بمصر فيما عرضت الدكتورة مخرية الحبسي الإطــــار الوطني بسلطنة عمـــان بينما عرض الدكتور وليد سلامة مستشار اتحاد الجامعات العربية في الجلسة الثالثة الإطار العربي للمؤهلات.
اما اليوم الثاني من المؤتمر فقد تضمن جلستين فقد عرض الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم  الحنيطي الاولى خلال الجلسة الاولى التعريف بدليل اعتماد البرامج الأكاديمية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية فيما عرض الدكتور ماجدة أبو الصفا تجربة الأكاديمية العسكرية المصرية في إرساء نظم ضمان الجودة .
وعرضت ماجدة ابو الصفا والدكتور ابراهيم الدنيد خلال الجلسة الثانية تصميم وتدويل البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل وقيادته .
وكان امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة افتتح المؤتمر بحضور  رئيس الاكاديمية العربية بالأسكندرية الدكتور إسماعيل عبد الغفار والامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ومديرة الأدارة في اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار .
وقال الدكتور سلامة خلال المؤتمر الذي شارك في فعالياته عدد من الخبراء والمختصين من الجامعات العربية ان المؤتمر هدف الى تعزيز التوجه نحو تحويل جامعتنا العربية إلى جامعات الجيل الرابع وتطبيق أطر المؤهلات بما يكسب الخريجين الجدارت المؤهلة لقيادة سوق العمل.
واضاف ان تأهيل الخريجين لقيادة سوق العمل يأتي من خلال نظم ضمان الجودة إطار عمل لجامعات الجيل الرابع والإطار القومي للمؤهلات ببعض الدول والإطار القومي للمؤهلات  وخريج يمتلك جدارات سوق العمل وتصميم وتدويل البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل وقيادته.
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